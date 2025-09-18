Сын Надежды Кадышевой стал основным владельцем «Золотого кольца»

18 сентября 2025, 15:46

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сын народной артистки Надежды Кадышевой Григорий Костюк получил контроль над театром «Золотое кольцо». Теперь его доля составляет 70%, в то время как сама певица сохранила лишь 30%, пишет Telegram-канал «Звездач».