Сын Надежды Кадышевой стал основным владельцем «Золотого кольца»
Сын народной артистки Надежды Кадышевой Григорий Костюк получил контроль над театром «Золотое кольцо». Теперь его доля составляет 70%, в то время как сама певица сохранила лишь 30%, пишет Telegram-канал «Звездач».
Ранее компанией владели народная артистка России и ее муж Александр Костюк в равных долях. Однако недавно композитор передал свою часть наследнику. За прошлый год прибыль ансамбля составила 2,7 миллиона рублей. Также за последние пять лет коллектив заработал около 115 миллионов на госконтрактах.
Стоит отметить, что этой весной Григорий Костюк оказался в центре скандала — экс-возлюбленная и несколько знакомых обвинили его в мошенничестве и воровстве. На концертах его звездной мамы даже появились плакаты с требованием вернуть деньги.
Несмотря на это, Костюк-младший продолжает разъезжать на элитных авто. Известно, что в его собственности находятся Maybach и Rolls-Royce.
