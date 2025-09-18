«С помоишниками не разговариваю»: Петросян оскорбил журналистов, поздравивших его с юбилеем
Евгений Петросян оскорбил журналистов, решивших поздравить его с днем рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Юморист поинтересовался, кто пытается с ним связаться. Услышав ответ, он заявил: «Я с помоишниками не разговариваю!».
Известно, что ведущий «Смехопанорамы» отметил 80-летие с молодой женой Татьяной Брухуновой и детьми. Торжество состоялось в элитной усадьбе рядом с озером Наговье в Тверской области и обошлось примерно в 400 тысяч рублей.
В доме – три спальни, столько же санузлов, гостиная и собственный пирс. По территории артист передвигался на гольф-каре. Завтрак подавали в форме шведского стола. Всего семейство провело там четыре дня.
Напомним, Евгения Вагановича поздравлял с юбилеем и Владимир Путин. Президент отмечал, что юмориста ценят не только в России, но и за рубежом.
*Запрещен в РФ
