Множество бывших, преданная жена и проблемы со здоровьем: кого звезда «Аншлага» Карен Аванесян называет своим ангелом-хранителем?
Карена Аванесяна хорошо знают российские зрители, особенно поклонники юмористических передач. Он прославился как актер Московского театра эстрады «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Широкую популярность артисту принес монолог «Разрешение на работу», который посвящен приезжему в Москве. 18 сентября юмористу исполняется 69 лет. Как сложилась судьба пародиста и чем он занимается сейчас — в материале «Радио 1».
Детство и юность Карена Аванесяна
Карен Гарегинович Аванесян родился 18 сентября 1957 года в Баку. С ранних лет мальчик мечтал стать клоуном и смешить людей, хотя его отец видел сына художником. В школе будущего артиста прозвали «Карлуша» — это прозвище закрепилось за ним надолго.
В 6-ом классе он впервые вышел на театральную сцену, став участником детской студии. Его дебютной ролью стало Чудовище в постановке по мотивам сказки В. Коростылева «Пиф-Паф». В это же время Карен увлекся пародиями — он изображал друзей, учителей и соседей. Однажды он пародировал директора школы и сумел разогнать драку между мальчишками.
Даже во время службы в армии Аванесян не расставался с юмором: развлекал сослуживцев пародиями и сценками. Так, копируя командира части по телефону, он выбивал себе лучший обед на кухне. После демобилизации он поступил в Бакинский институт искусств на режиссерский факультет, который успешно окончил в 1985 году.
Карьера на эстраде и телевидении
В 1987 году Карен Аванесян стал дипломантом VIII Всесоюзного конкурса артистов эстрады и перебрался в Москву. Здесь он начал работать конферансье на концертах звезд российской эстрады — среди них Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Маша Распутина. Артист с восточным акцентом быстро завоевал любовь публики.
С конца 1990-х годов Аванесян стал постоянным участником юмористических передач: «Аншлаг», «Блеф-клуб», «Смехопанорама», «Шоу-досье», «Устами младенца», «Шут с нами», «Ах, анекдот, анекдот…».
Кроме телевизионных проектов, он снялся и в кино. В фильмографии юмориста:
- «Украли жениха»;
- «Мерзавец»;
- «Курортный роман»;
- «Оперативный псевдоним»;
- «Импотент»;
- «Новый Одеон»;
- «Ультиматум»;
- «Чары»;
- «Семь раз отмерь»;
- «Жизнь — поле для охоты».
Особой изюминкой его сценического образа стал акцент, с которым артист произносит монологи. Но на самом деле это лишь приём: родным языком для него был русский, а азербайджанский он выучил уже в институте.
Личная жизнь Карена Аванесяна
Карен Аванесян женился в 2010 году. Его избранницей стала Нонна, с которой он познакомился в салоне красоты. Долгое время артист добивался ее расположения. А имена бывших пародист не раскрывал, однако признавался, что их было немало.
«Я влюбился в Нонну почти сразу, а добивался ее долго. Перед тем, как сделать предложение, попросил Нонну познакомить меня с ее семьей. Мы поехали к ним в гости. Тут я увидел, насколько у них теплая атмосфера в доме. Все друг друга любят, даже соседи Нонну обожают. Мне так не хватало этого простого домашнего тепла», — рассказывал Аванесян.
Юморист неоднократно признавался, что с супругой они живут душа в душу, а их ссоры редко длятся больше нескольких минут. Нонна сопровождает мужа на гастролях и заботится о его здоровье. Так, во время сердечного приступа и последующей госпитализации именно она находилась рядом.
Семья, здоровье и поддержка супруги
Карен Аванесян редко делится подробностями личной жизни, но с радостью показывает фотографии с внуком Марселем. Поклонники догадывались, что мальчик — сын одного из наследников Нонны, однако долгое время не понимали, почему у супругов не появилось общих детей.
«Врачи сказали, что мы можем потерять Нонну. Мы очень хотели ребенка, но решили не рисковать. Недавно я болел панкреатитом, из больницы не выходил, был в пограничном состоянии. Тогда-то я понял, что являюсь счастливым человеком. У меня есть дети, внук, я без них не смогу», — рассказывал пародист в 2019 году.
Здоровье не раз подводило и самого юмориста. В 2012 году, во время съёмок юбилейной передачи Евгения Петросяна «50 лет на эстраде», Аванесян отработал две тяжёлые смены подряд и перенёс инфаркт. Его срочно доставили в больницу имени Бакулева, где врачи установили стент. Артист признаётся: спасти его помогли не только медики, но и преданная жена.
«Она не оставляла меня ни на минуту. Даже в реанимацию пробилась, хотя врачи и запрещали. Именно тогда я понял, что Нонна значит в моей жизни», — делился артист.
С тех пор Аванесян тщательно следит за здоровьем: придерживается правильного питания, много гуляет и регулярно проходит обследования. Но главным своим ангелом-хранителем юморист по-прежнему называет свою жену.
Карен Аванесян сегодня
Сегодня артист много времени проводит на свежем воздухе, ежедневно старается проходить не менее пяти километров, любит дачу и отдых в странах с тёплым климатом. Зиму переносит плохо, поэтому чаще всего путешествует именно в жаркие края. Даже в бытовых привычках артист проявляет юмор и лёгкость. Свою энергию он черпает в движении, творчестве и любви публики.