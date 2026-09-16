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«Пахать у станка»: Волочкова назвала свой метод борьбы с депрессией

Волочкова борется с депрессией с помощью трудоголизма
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ей удается справляться с депрессией. Об этом стало известно 16 сентября.



Своим методом она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей. Волочкова отметила, что недавно восстановилась после травм и операций и теперь снова может полноценно тренироваться.

«Теперь у меня есть возможность снова пахать у станка. Мне некогда страдать», — прокомментировала экс-прима Большого.
Она еще раз отметила, что работает над депрессией с помощью трудоголизма. Волочкова также пожелала всем, кто столкнулся с осенними депрессивными состояниями, поскорее их преодолеть.
Никита Кротов

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