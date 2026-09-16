Пил, избивал Ветлицкую, побыл отцом несколько месяцев и отправился на Валаам: что заставило Павла Смеяна бросить всё

16 сентября 2026, 18:49

Павел Смеян (Фото: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»)

Его голос знали все, кто жил в Советском Союзе, а в лицо узнавали немногие. В жизни этого мужчины произошло событие, о котором он никогда не говорил. А потом Павел Смеян ушёл в монастырь послушником на целый год. Что заставило знаменитого артиста искать спасения на Валааме и как сложилась его судьба после возвращения, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Один талант на двоих Что случилось за несколько дней до трагедии Кто на самом деле пел за мистера Робертсона в «Мэри Поппинс, до свидания!» Творческий союз и личная драма Перерождение на Валааме Главный проект и трагический финал

Один талант на двоих



Павел Смеян (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Что случилось за несколько дней до трагедии

Кто на самом деле пел за мистера Робертсона в «Мэри Поппинс, до свидания!»



Николай Караченцов (Фото: кадр из оперы «Юнона и Авось»)

«Он домогался меня в 15 лет»: крутила романы с Янковским, Мироновым и обвиняла в приставаниях Табакова. Как живёт Елена Проклова после скандала

Творческий союз и личная драма



Наталья Ветлицкая (Фото: РИА Новости/К. Карташян)

Перерождение на Валааме

Главный проект и трагический финал