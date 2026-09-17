«Пока сиськи подпрыгивают»: Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой печальный конец в романе с Товстиком

17 сентября 2026, 06:33

Психолог Степанова считает, что роман Товстика с Дибровой продлится недолго

Роман Товстик и Полина Диброва (Фото: Telegram @

После громкого развода Полина Диброва публично демонстрирует гармонию в отношениях с Романом Товстиком, однако многие сомневаются, что этот союз окажется прочным. Среди них оказалась психолог и видеоблогер Вероника Степанова.





Дело в том, что за время брака с Еленой Товстик бизнесмен привык к определённой свободе и тяге к разнообразию в личной жизни. При этом Полина не намерена мириться с подобными вольностями со стороны партнёра. По мнению психолога, именно эти расхождения в ожиданиях могут в скором времени привести пару к расставанию.



Степанова полагает, что нынешний этап отношений продлится не дольше двух‑трёх лет. По её словам, сексуальное влечение Романа к Полине не будет долговечным, ведь он ценит разнообразие и успел существенно расширить свои интимные границы.



«Вот помяните мое слово: будет Полине 40 лет — бам, и она превратится просто в бабищу скучную. Пока еще какие-то сиськи там подпрыгивают, она, правда, фигуристая такая девочка, всё неплохо. Но ей перевалит за 40, он утратит к ней интерес», — заявила Степанова в личном блоге.