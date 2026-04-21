«Мы никогда не были парой»: скандальная правда о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. 21 год разницы и сын, которого никто не видел
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук — одна из самых красивых и закрытых пар российского кинематографа. Их брак, заключённый в 2019 году, продлился шесть лет. О расставании супруги объявили ещё в марте 2024 года, но официально иск о разводе актриса подала только сейчас. О том, как развивалась их история и что привело к расставанию, читайте в материале «Радио 1».
Донской суд, 244-й участокИск Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссёру поступил мировому судье участка № 244 Донского района Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении РИА «Новости», заявление зарегистрировали 15 апреля 2026 года. Предварительное заседание назначено на 30 апреля.
Почему Светлану Бондарчук не позвали на свадьбу бывшего мужаКак и когда встретились Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук — никто толком не знает. А вот свадьбу сыграли с размахом. Официально брак зарегистрировали в московском ЗАГСе в 2019 году, сразу после свадьбы Собчак и Богомолова. А само торжество устроили в Санкт-Петербурге. Для Паулины этот брак стал первым, поэтому инициатива устроить пышный приём целиком принадлежала ей. В итоге в Санкт-Петербург съехались знаменитости, хотя сам Фёдор Бондарчук, как позднее рассказывал его друг Сергей Мазаев, не горел желанием привлекать внимание к своей свадьбе с молодой актрисой. Среди тех, кого пригласили на праздник, бывшей жены Бондарчука Светланы не оказалось, хотя после развода они сохранили дружеские отношения. У них двое общих детей: Сергей и Варя.
«Всё-таки ей не так легко было бы смотреть на бракосочетание бывшего мужа», — приводит слова музыканта издание AIF.ru.Свадьбу для Паулины и Фёдора в Петербурге организовывал шоумен Андрей Фомин. По просьбе пары праздник прошёл в обстановке строжайшей секретности: гостей предупреждали о запрете фото- и видеосъёмки.
Кто первым решил сделать первый шаг к расставаниюСоюз Андреевой и Бондарчука с самого начала сопровождался пристальным вниманием к разнице в возрасте: режиссёр старше своей избранницы на 21 год. Тем не менее в марте 2021 года Паулина стала матерью — на свет появился мальчик по имени Иван. Но общественность так и не увидела наследника звёздной четы — родители предпочли скрывать его от камер. Слухи о разладе в семье начали появляться в 2024 году. Поговаривали, что инициатором разрыва стала Паулина.
«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас, хотя понимаем, что это наивно. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — написала актриса в своём Инстаграм*.
По словам Андреевой, любые официальные формулировки о взаимном уважении и признательности не в силах передать того, что на самом деле происходит между ними. Даже после того, как решение о разводе принято, те настоящие, живые чувства, которые они пронесли через годы брака, остаются.
«Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Фёдор и Паулина», — подписала Паулина пост в соцсетях.