Гарик Харламов должен ФНС более 1 млн рублей
У Гастрономического проекта Гарика Харламова снова наметились финансовые трудности. Компания юмориста под названием ООО «Хот Дог Бульдог» теперь числится в должниках перед налоговой службой — сумма превысила 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Звездач».
Это далеко не первая неприятная новость, связанная с бизнесом резидента Comedy Club. Регулярно всплывающие проблемы наводят на мысль, что комику, возможно, стоит пересмотреть подход к управлению.
Ранее стало известно, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов станут родителями. Для 33-летней актрисы этот ребёнок будет первым. У Гарика Харламова уже есть дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус.
