Гарик Харламов должен ФНС более 1 млн рублей

20 апреля 2026, 18:32

Сеть хот-догов Гарика Харламова задолжала налоговой 1,2 млн рублей

У Гастрономического проекта Гарика Харламова снова наметились финансовые трудности. Компания юмориста под названием ООО «Хот Дог Бульдог» теперь числится в должниках перед налоговой службой — сумма превысила 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Звездач».