Суд в Москве назначил Моргенштерну* штраф в 7 млн рублей по делу об иноагентах
В Москве мировой суд назначил рэперу Алишеру Моргенштерну* штраф в семь миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Музыкант находится в розыске по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах.
«Признать Моргенштерна* виновным и назначить ему штраф в размере семи миллионов рублей», — огласила приговор судья.Процесс прошёл без участия рэпера. Защита примет решение об апелляционном обжаловании после консультации с музыкантом.
«Мы пока не решили. После консультации с Алишером* мы будем точно понимать дальнейшие действия защиты», — высказался адвокат рэпера Ильдар Исламов.По словам защитника, максимальная санкция штрафа по подобным статьям не превышает 4,5 миллиона рублей. Отмечается, что ранее суд наложил арест на имущество Моргенштерна* по делу об иноагентах.