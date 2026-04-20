Суд в Москве назначил Моргенштерну* штраф в 7 млн рублей по делу об иноагентах

20 апреля 2026, 17:14

В Москве мировой суд назначил рэперу Алишеру Моргенштерну* штраф в семь миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.





Музыкант находится в розыске по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах.

«Признать Моргенштерна* виновным и назначить ему штраф в размере семи миллионов рублей», — огласила приговор судья.

«Мы пока не решили. После консультации с Алишером* мы будем точно понимать дальнейшие действия защиты», — высказался адвокат рэпера Ильдар Исламов.