«Я сама себе не принадлежу»: Мизулина рассказала хейтерам охраны о пулях и жизни взаперти

20 апреля 2026, 18:25

Екатерина Мизулина жёстко ответила критикам насчет охраны

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram / @ekaterina_mizulina)

Екатерина Мизулина впервые откровенно рассказала в своём Telegram-канале о том, почему она и её возлюбленный Ярослав Дронов вынуждены передвигаться с охраной. По её словам, это не прихоть и не демонстрация статуса, а суровая необходимость, продиктованная постоянными угрозами.





Глава Лиги безопасного интернета заявила, что уже четыре года фактически живёт взаперти из-за угроз с украинской стороны. Любой выход на улицу требует согласований, а о спонтанных походах в кафе или магазины речи не идёт. Аналогичная ситуация, по её словам, и у Ярослава.



Мизулина признаётся, что ей неприятны разговоры вокруг охраны, но просит скептиков хотя бы на день представить себя на её месте.





«Каждому, кто разводит дискуссии на эту тему, желаю хотя бы на день оказаться на моем месте и лично прочувствовать, каково это, когда тебе украинские террористы постоянно публично угрожают пулей в лоб, у двери работы поджидают выходцы с Украины с непонятными коробками, а на 9 мая пытаются присылать «подарки» якобы от Министерства обороны. И это лишь малая часть всего, что происходит», — отметила она.