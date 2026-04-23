Одного из самых прослушиваемых российских музыкантов ØneHeart обвинили в нарушении авторских прав
Одного из самых прослушиваемых российских музыкантов ØneHeart обвинили в США в нарушении авторских прав — якобы он использует труд малоизвестных артистов, а всю славу забирает себе. Об этом пишет Baza.
Американский музыкант My Head Is Empty несколько лет назад получил предложение о сотрудничестве от ØneHeart. За этим псевдонимом скрывается Дмитрий Волынкин из Тамбова, создатель популярных треков Snowfall, This Feeling, Every Night и Neverending, чьи песни набирают миллионы просмотров в социальных сетях и имеют почти три миллиарда прослушиваний на Spotify. В 2024 году Волынкин стал самым популярным российским музыкантом на этой платформе, опередив даже Петра Чайковского.
Однако сотрудничество My Head Is Empty и ØneHeart не продлилось долго из-за возникших разногласий. Американский артист публично заявил о них, опубликовав письмо с обвинениями. Он утверждал, что ØneHeart копирует обложки для треков и игнорирует просьбы разобраться в ситуации со стороны представителей лейбла dreamscape. Но самое серьёзное обвинение касалось того, что Волынкин, по словам My Head Is Empty, присваивает себе заслуги малоизвестных музыкантов, предлагая им создать совместные треки, но затем оставляя их без признания.
Примером этого стал мировой хит Snowfall. My Head Is Empty утверждал, что основную работу над композицией выполнил музыкант reidenshi, однако ØneHeart приписал авторство себе и забыл упомянуть своего «коллегу». В ответ на эти обвинения Волынкин подал досудебную претензию, требуя прекратить распространение ложной информации.
