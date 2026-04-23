«Отсутствие здравого смысла»: Самбурская объяснила свою агрессию к Гогунскому

23 апреля 2026, 10:50

Настасья Самбурская объяснила агрессивное поведение по отношению к Гогунскому

Актриса Настасья Самбурская в личном блоге объяснила причины своего агрессивного поведения по отношению к коллеге Виталию Гогунскому.





Самбурская призналась, что не смогла относиться к Гогунскому спокойно после интервью журналистке Ксении Собчак.

«Извините, как на него ещё реагировать? Радостно восхищаться отсутствием здравого смысла?» — написала актриса.

«Имея такие данные... Подумай: кто твоя целевая аудитория? Ты хочешь, чтобы два человека были на концерте? Нужен более понятный материал. Виталий теряет то, что ему Богом дано», — отметила артистка.