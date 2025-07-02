Мифы о слепоте и работа с Николаевым: Диане Гурцкой 47 лет. Какую личную трагедию пережила певица и почему ушла со сцены
2 июля певице Диане Гурцкой исполняется 47 лет. Артистка, которая сумела построить успешную карьеру несмотря на врожденную слепоту, по-прежнему остается заметной фигурой на российской эстраде. О ее творческом пути, трагедиях в личной жизни и о том, как живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Путь к успеху Дианы Гурцкой: от Сухуми до МосквыДиана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми, в семье шахтера и учительницы. Она стала четвертым ребенком в семье. С детства девочка столкнулась с серьезным испытанием — врожденной слепотой. Образование будущая певица получала в Тбилисской школе-интернате для детей с нарушениями зрения. Там же она научилась играть на фортепиано. Уже в 10 лет Гурцкая выступила на сцене Тбилисской филармонии, исполнив дуэт с известной советской певицей Ирмой Сохадзе.
В 18 лет Диана переехала в Москву и поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных на эстрадное отделение. Именно здесь началось ее профессиональное становление. На конкурсе «Ялта — Москва — Транзит» певицу заметил Игорь Николаев, который стал ее наставником и продюсером.
Первые хиты и всероссийская славаПод руководством Николаева Гурцкая выпустила первый альбом «Ты здесь», который принес ей известность. Следующие альбомы — «Ты знаешь, мама» (2002), «Нежная» (2004) и «9 месяцев» (2007) — закрепили успех. Особенно популярной стала песня «Нежная», которую до сих пор узнают по первой строчке припева — «Кто кому ответит да». Этот трек и сегодня востребован на музыкальных платформах.
Диана Гурцкая выступала дуэтом с такими звездами, как Тото Кутуньо и Иосиф Кобзон. В ее репертуаре — песни с кавказскими, русскими и даже арабскими мотивами. Альбом 2017 года стал настоящим открытием для поклонников: его продюсировал боснийский композитор Горан Брегович, известный по сотрудничеству с Эмиром Кустурицей. В 2020 году вышел шестой альбом певицы — «Время».
Участие в «Евровидении»: историческое выступлениеВ 2008 году Диана Гурцкая стала первой незрячей исполнительницей от Восточной Европы, вышедшей на сцену «Евровидения». Она представляла Грузию с песней Peace Will Come авторства Карена Кавалеряна и Кима Брейтбурга. Итог — 11-е место, что стало лучшим результатом страны на тот момент.
Особое внимание к выступлению привлек сценический образ певицы. Наряд для Гурцкой создавали брат Роберт, стилисты Дмитрий Винокуров и Любовь Сухова. Певица сразу дала понять, что ее главная задача была донести смысл композиции до зрителей.
Сама артистка признает: сейчас она бы отказалась от участия в конкурсе, считая, что сегодня «Евровидение» не про музыку, а про политику.
Слепота Гурцкой: мифы и правдаСлухи о том, что Диана Гурцкая якобы видит, преследуют артистку многие годы. Однажды даже Ксения Собчак разместила ироничный пост о том, как певица «рассматривает стенды» на форуме. Гурцкая к подобным шуткам относится спокойно. В интервью YouTube-проекту «Алена, Блин!» она призналась, что такие комментарии ее не обижают.
«Это невозможно специально делать. Если бы мы хотели придумать имидж, то могли бы придумать что-то такое, потому что это было не совсем правильно, конечно. Что тут играть, я такая. Что, меня просто так кто-то мог бы сопровождать и выводить на сцену?» — отметила она.Без очков артистка впервые появилась в клипе на песню «Я тебя теряю» в 2014 году. Позже ее брат опубликовал редкое фото Дианы без очков, на котором она снята с закрытыми глазами и массивным национальным украшением на веках. Сама Гурцкая подчеркивает: она принципиально не называет слепоту проблемой, предпочитая определение «жизненная ситуация».
«Я пользуюсь словами "Посмотрела кино", "Взглянула на часы". У каждого есть свой внутренний мир, через который смотрят. Я же не могу сказать: "Пощупала часы". Для меня эти слова приемлемы», — рассказала певица.
Личная жизнь: история любви и трагическая утратаВ 2005 году Диана Гурцкая вышла замуж за Петра Кучеренко — адвоката, профессора РУДН, а позднее статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования России. Их познакомила Ирина Хакамада. Отношения развивались не сразу: певица долго сомневалась, сможет ли мужчина принять ее особенности.
«Мы, конечно, долго общались, и, честно скажу, я не сразу соглашалась. Не оттого, что мне Петр не нравится или я против. Просто я знала свою жизненную ситуацию и должна была понимать, сможет ли он это понять», — вспоминала Гурцкая.Однако Петр оказался настойчив и заботлив. Его семья с теплотой приняла невесту: свекровь пообещала стать для Дианы «глазами» и поддержкой. В 2007 году у пары родился сын Константин.
Трагедия случилась в мае 2023 года. Петр Кучеренко скончался от острой сердечной недостаточности в самолете, возвращаясь с Кубы в составе российской делегации. Самолет экстренно сел в Минеральных Водах, но спасти чиновника не удалось. Ему было всего 46 лет. Гурцкая переживала потерю тяжело. Первые 40 дней она ежедневно посещала могилу супруга. В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» певица призналась: до сих пор мучается вопросами о последних минутах жизни мужа — чувствовал ли он боль, был ли напуган.
«У меня такое впечатление, что если бы я была рядом, этого бы не случилось. Хоть стакан воды успела бы подать, хоть подержала бы за руку, чтобы он не боялся. Меня беспокоит то, какие у него были последние мысли, боялся ли он, чувствовал ли боль. Конечно, ответов на эти вопросы нет», — рассказала она.