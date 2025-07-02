02 июля 2025, 12:40

Диана Гурцкая (фото: Instagram* / diana.gurtskaya.official)

2 июля певице Диане Гурцкой исполняется 47 лет. Артистка, которая сумела построить успешную карьеру несмотря на врожденную слепоту, по-прежнему остается заметной фигурой на российской эстраде. О ее творческом пути, трагедиях в личной жизни и о том, как живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Путь к успеху Дианы Гурцкой: от Сухуми до Москвы Первые хиты и всероссийская слава Участие в «Евровидении»: историческое выступление Слепота Гурцкой: мифы и правда Личная жизнь: история любви и трагическая утрата Чем занимается Диана Гурцкая сегодня

Путь к успеху Дианы Гурцкой: от Сухуми до Москвы

Первые хиты и всероссийская слава

Участие в «Евровидении»: историческое выступление

Диана Гурцкая (фото: Instagram* / diana.gurtskaya.official)



Слепота Гурцкой: мифы и правда

«Это невозможно специально делать. Если бы мы хотели придумать имидж, то могли бы придумать что-то такое, потому что это было не совсем правильно, конечно. Что тут играть, я такая. Что, меня просто так кто-то мог бы сопровождать и выводить на сцену?» — отметила она.

«Я пользуюсь словами "Посмотрела кино", "Взглянула на часы". У каждого есть свой внутренний мир, через который смотрят. Я же не могу сказать: "Пощупала часы". Для меня эти слова приемлемы», — рассказала певица.

Личная жизнь: история любви и трагическая утрата

«Мы, конечно, долго общались, и, честно скажу, я не сразу соглашалась. Не оттого, что мне Петр не нравится или я против. Просто я знала свою жизненную ситуацию и должна была понимать, сможет ли он это понять», — вспоминала Гурцкая.

Диана Гурцкая с семьей (фото: Instagram* / diana.gurtskaya.official)



«У меня такое впечатление, что если бы я была рядом, этого бы не случилось. Хоть стакан воды успела бы подать, хоть подержала бы за руку, чтобы он не боялся. Меня беспокоит то, какие у него были последние мысли, боялся ли он, чувствовал ли боль. Конечно, ответов на эти вопросы нет», — рассказала она.

Чем занимается Диана Гурцкая сегодня