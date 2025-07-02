Верховный суд отказал Сергею Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки Вверх!»

02 июля 2025, 09:10

Верховный суд отказал Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки Вверх!»

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы «Руки Вверх!». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.