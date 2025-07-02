Верховный суд отказал Сергею Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки Вверх!»
Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы «Руки Вверх!». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Суд пришел к выводу, что договоры между исполнителями и продюсерами были заключены, исполнялись и не оспаривались.
Напомним, спор началася еще в 2023 году. Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись» и другие хиты продюсеру Андрею Маликову. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в суд с аналогичными требованиями.
Ранее Сергей Жуков раскрыл, почему решил запустить свой аналог Labubu — «Бабайку». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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