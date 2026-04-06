Предательство беременной жены, уход из театра ради отца и четверо детей: с кем наследник Семёна Фарады Михаил Полицеймако обрёл счастье?
Актеру, известному зрителю по комедийным ролям в фильмах «ДМБ», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и «Биомеханика Мейерхольда», 7 апреля исполняется 50 лет. Наследник великого Семёна Фарады, Михаил Полицеймако прошёл долгий путь от подающего надежды юноши до народного любимца. Он также был ведущим программы «Утро на НТВ» и участником популярного шоу «Большая разница». О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство артистаМихаил Полицеймако, родившийся 7 апреля 1976 года в Москве, является представителем семьи, глубоко укоренившейся в мире искусства. Его отец — легендарный Семён Фарада, мать — актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Мальчик родился поздно, когда родителям было уже за сорок, и стал настоящим сокровищем. Михаил с теплотой вспоминает, что крестным отцом его детства был сам Владимир Высоцкий, который дружил с матерью. Были времена, когда из-за дефицита в СССР артист привозил сухое молоко из Парижа прямо для маленького Миши.
Важно отметить, что актерская династия не ограничивается только родителями Михаила. Дедушка по материнской линии, Виталий Полицеймако, был заметной фигурой в советском театре и кино, обладателем Сталинской премии третьей степени и звания народного артиста СССР. Его бабушка, Евгения Фиш, оставила свой след в истории театра как актриса Ленинградского Нового театра и первой партнерши знаменитого эстрадного исполнителя Александра Менакера.
Хотя в детстве Михаил не проявлял интереса к творчеству, он всё же получил музыкальное образование. В школе он учился в математическом классе, а в музыкальной школе осваивал фортепиано. Кроме того, он самостоятельно изучал аккорды на гитаре и с удовольствием играл в футбол, несмотря на свой лишний вес.
Начало творческого пути
Несмотря на равнодушие к актерской профессии, Полицеймако рано начал сниматься в кино. Первый раз Михаил появился в эпизоде детского фильма «Что такое Ералаш?», вышедшем в 1986 году. После были эпизоды в лентах «Детство Тёмы» и «Болотная Street, или Средство против секса». Природный талант ребенка был налицо, и к концу окончания школы мама посоветовала Михаилу поступать в театральный, а он не стал противиться.
Документы были поданы во все театральные вузы столицы, и везде талант Полицеймако был отмечен, кроме Щепкинского училища. По итогу Михаил стал студентом ГИТИСа и успешно его окончил в 1997 году.
Личная жизнь
Первой супругой Михаила Полицеймако стала Ольга Лысак. Пара познакомилась еще в институте, а после работали вместе в молодежном театре. Брак просуществовал пару лет, а когда 2001 году в семье появился сын Никита и вовсе не выдержал. Михаил покинул семью, когда его сыну было всего три месяца. Он снял отдельное жильё, а жену и ребёнка оставил со своими родителями.
Как потом выяснилось, актер во время беременности увлекся актрисой Ларисой Муратовой. Михаил больше не мог разрываться между семьей и любимой женщиной и когда появились возможность все рассказал жене и подал на развод.
Второй брак Полицеймако заключил только в 2005 году. До этого времени актер купил квартиру бывшей жене и сыну, куда они впоследствии перебрались, а Михаил с новой семьей вернулся к родителям. В 2007 у пары родилась дочка Эмилия, а после в 2010 София и в 2020 Мария. Артист рассказывал, что его переполняет радость, когда он возвращается домой и встречает свою большую семью.
Сын решил жить с отцом
Когда Никите исполнилось 14 лет, он изъявил желание жить в семье отца. Мальчик устал от постоянных негативных высказываний в адрес Михаила и запретов на общение со стороны матери. Кроме того мама активно устраивала личную жизнь, а парню не нравился образ жизни матери и постоянный поток мужчин в их доме.
В новой же семье он чувствовал любовь и заботу от всех членов семьи. Сейчас Никите 23 года, он уже живет самостоятельно, выпустился из Щукинского театрального училища и, как отец, строит актерскую карьеру.
Похороны материПоследние несколько лет стали для Полицеймако полосой тяжелых потерь. Девять лет он боролся за жизнь отца Семёна Фарады, который перенес два инсульта. Ради лечения он ушел из театра и хватался за любую подработку. Когда Фарада ушел в 2009-м, Михаил остался «сиделкой» для матери, Марины Полицеймако, которая тяжело болела и практически не выходила из дома. В сентябре 2024 года не стало и Марины Витальевны.
«Мама рядом с папой — я спокоен», — сказал тогда убитый горем актер на похоронах.
Михаил Полицеймако сейчасНесмотря на возраст, Полицеймако не собирается на пенсию. Его кинокарьера вновь набирает обороты. В 2025 году вышли сразу несколько картин с его участием: комедия «По-братски», семейный фильм «Одна дома 3», а также он сыграл в проектах «Дороги Победы» и триллере «Толерантность». На 2026 год запланирована премьера фильма «Волшебная лампа», где он исполнит роль Шаха Замана.
Что касается планов на юбилей, актер настроен философски и даже немного аскетично.
«Я не очень привержен тому, что надо вешать баннер и продавать билеты на мой юбилей. Я считаю, что это нескромно», — заявил Михаил в интервью KP.RU