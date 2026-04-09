Миллиардер в постели жены и казачьи эпитеты: Дибров впервые рассказал, как друг отбил у него Полину и предложил водить его детей в театр
Почти целый год Дмитрий Дибров обходил молчанием тему развода, который в 2025 году произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Его жена Полина ушла к Роману Товстику — миллиардеру и давнему приятелю семьи, с которым тайно встречалась на протяжении 8 лет. Поговаривают, что сам Дибров не против свободных отношений и и до сих пор надеется на возвращение бывшей. Какой разговор состоялся между соперниками и как Дибров переживает разрыв, расскажет «Радио 1».
Откровения Диброва о разводе с ПолинойПосле развода с Полиной Дмитрий Дибров продолжает жить в доме, который строил для неё. Сам он говорит, что непривычно находиться там, где больше не слышно её голоса. Дибров не винит экс-жену в уходе к его другу Роману Товстику. Никаких обид или претензий к Полине у телеведущего нет. Причиной развода с женой, видимо, стало то, что он постоянно работает. Его любимое место в 1200-метровом доме — кабинет, из которого он практически не выходит: там продюсер трудится над эфирами, книгами, музыкой.
«Я последние шесть лет просидел в кабинете, вот там я сейчас и сижу. Тяжело. Но никаких обвинений в адрес Полины нет, я признаю за ней право ухода. Она имела право уйти. Мне больно смотреть на обломки моих надежд. Мне в предательстве винить некого, кроме себя. И это добавляет боли при взгляде на портреты, а они огромные»,— откровенно рассказал Дмитрий телеканалу НТВ.Шоумен не планирует менять название своего коттеджа Villa Paulina, несмотря на то, что буквы в вывеске уже осыпались. Однако табличка до сих пор держится на месте. В этих стенах Дибров прожил счастливые годы вместе с женой.
«Я горжусь и дорожу любым поступком, который совершил не ради денег или славы, а ради любви. Это была любовь, с моей стороны, по крайней мере», — сказал Дмитрий в интервью.Дом я выставил на продажу, потому что находиться в его стенах очень тяжело — каждая деталь напоминает о недавнем счастье, объясняет телеведущий. Из окон Диброва виден коттедж, где сейчас его бывшая супруга Полина живет с бизнесменом Романом Товстиком. Под навесом остался красный автомобиль, подаренный Полине на свадьбу. Дибров называет его «памятником любви» и надеется, что с наступлением лета бывшая жена заберет железного коня.
Первая реакция Диброва на уход женыДля многих неожиданностью стало интервью, в котором Дибров начал критиковать бывшую. В беседе с Лерой Кудрявцевой телеведущий заявил: он — интеллектуал, которому интересно всё вокруг, а она — владелица клуба рублёвских жён.
«Со временем я осознал одну вещь: целое поколение, к которому она, видимо, тоже относится, испытывает невыносимую скуку при одном звуке шелестящих страниц. Понимание пришло ко мне спустя десять лет совместной жизни. Помню, мы куда-то поехали, а я сидел в гостиничном номере и писал книгу, пока она плескались с детьми у океана. Мне стало откровенно скучно ходить на танцевальные вечера и участвовать в том, что раньше казалось частью общего счастья. Я понял: если с той стороны нет роста, я имею право на свою позицию. Мне тяжело и даже больно сидеть в углу и наблюдать, как другие пожирают время — пусть даже эти люди достойны самого лучшего. Полина всегда много работала и продолжает это делать. Но я, Лера, хочу тебе покаяться: она движется в своей тенденции, а я — нет», — высказался Дмитрий.
Телеведущего удивляют сплетни, которые запустила в Сети Елена Товстик. По её словам, Полина Диброва и Роман состояли в отношениях уже… 8 лет! Якобы их связь то начиналась, то затухала.
«Это не импульсивный порыв, а твёрдое намерение», — так Дмитрий прокомментировал открытое объявление Полины о своём решении.По словам телеведущего, она не умеет врать, и он это точно знает. Восемь лет притворства, уверен Дибров, просто невозможны для неё. Я решила уйти — эти слова Полина произнесла мужу во время отдыха на Сейшелах.
«Всё. Что тут скажешь? В тот момент я просто подумал: «Надо лечь спать — утро вечера мудренее». На следующий день у нас была экскурсия по горам. Тогда я ещё надеялся, что всё как-то уладится, пройдёт само. Полина пока не говорила, к кому уходит, но у меня уже появились подозрения», — откровенничал экс-супруг.
Полина призналась Диброву, что у неё появились новые чувства, и прямо сказала: есть другой мужчина. Именно в Москве телеведущий наконец всё выяснил окончательно.
«Ты его хорошо знаешь». Моя первая реакция была резкой: «Пусть он сюда придёт — я ему сейчас въеду!». Одновременно в голове закрутились совсем другие мысли: кого из знакомых в силовых структурах я мог бы привлечь? У любого бизнесмена найдётся что-то, что можно использовать… Я начал перебирать имена: Пётя, Коля… Но тут было одно важное обстоятельство: все мои друзья боготворили Полину. Все без исключения признавали её красоту и обаяние – и это делало ситуацию ещё сложнее. Наконец, Полина назвала имя — Роман Товстик», — говорил Дмитрий Кудрявцевой.
Готов простить измену: главные откровения ДиброваЭта история скрывалась почти год: публика не знала главного — как Роман Товстик поговорил с Дмитрием Дибровым.
«Всё произошло после того, как Полина назвала его имя. Вскоре Рома связался со мной: написал, что хочет поговорить по видеосвязи. Мол, он на лыжах катается. Я резко ответил: «Нет, блин, ты ко мне подъезжай — у меня, знаешь, какие лыжи!». В ходе разговора он попытался выстроить какой‑то новый формат отношений. Давал обещания: заверил, что мои дети получат всё необходимое в материальном плане. Потом добавил: «Ты же будешь водить своих детей на выставки и концерты — можешь и моих брать с собой?», — рассказывал Дибров.В первую минуту телеведущий хотел ударить обидчика или накричать, но понял, что физическая агрессия ничего бы не изменила. «Какой в этом смысл?» — этот вопрос Дибров задал себе после первой жёсткой реакции. Все острые эмоции он уже пережил в тот день, когда Полина сказала, что уходит к другому. Дмитрий рассказал, что всё же не смог промолчать и покрыл Товстика ровным слоем казачьих эпитетов. Он вспоминает, слова вырвались сами, выплеснув остатки накопившегося напряжения. При этом Товстик не произнёс слова «прости», которые видимо ждал от него журналист, вместо этого он уверенно заявил, что они с Полей будут жить вместе.
Он до сих пор не может поверить, что у бывшей жены и Романа была интимная связь до её переезда к Товстику. Но при этом неожиданно подчёркивает, что она могла «выбирать кого-то», чтобы уйти от него. В то же время Дибров твёрдо уверен: Полина сначала приняла решение уйти из семьи, и только после этого в её окружении возник другой мужчина. Но не исключает, что женщина искала для себя новые цели и точку опоры, однако делает акцент на том, что настоящей причиной стал его собственный уклад жизни и душевная закрытость.
Отдельно ведущий высказался о домыслах касательно якобы «свободного брака». Он решительно опроверг подобные догадки, заявив, что такие разговоры — всего лишь домыслы и выдумки. Дибров также вернулся мыслями к тому, как начинались их отношения, и напомнил: в молодости Полина не до конца понимала, с кем связывает свою судьбу.
«Её мама заставляла смотреть шоу, потому что там были умные вопросы. Она не понимала, кто я такой, и до сих пор не поняла, с кем жила. Жила с одним старым пердуном, теперь живет с молодым пердуном», — сказал он с иронией.Заключительная часть беседы была очень напряжённой и эмоциональной. Когда Лера Кудрявцева задала прямой вопрос про чувства к экс-супруге, Дибров, не колебался.
«Если она вернется, то я ни секунды не буду думать и никогда на свете не буду упрекать ее», — ответил телеведущий.Кудрявцева не смогла скрыть своего удивления.
«Это ты серьезно? Ты на самом деле готов простить другого мужчину в постели своей любимой женщины?» — недоумевала она.Дибров остался твёрд и выразил экс-супруге благодарность за вместе проведенные годы.
«Конечно. Ради чего? Ради будущей жизни. Спасибо за эти 16 лет — уже хорошо. Если она сейчас скажет, что хочет вернуться, я не напомню ей об этом ужасном 2025-м», — откровенничал он.Сейчас Полина счастлива с Романом, который, как и она, оставил свою предыдущую семью ради новой любви. Но она благодарна Дмитрию за те годы, которые они прожили вместе, и с теплотой вспоминает о них на публике.
«С благодарностью отношусь к Диме и к тому, что он мне дал за годы нашей жизни, я считаю, что этого достаточно, поэтому больше мне ничего не надо. А если моим детям что-то понадобится, то я уверена, что Дима разобьется, но сделает для них все. И даже, если я попрошу помощь, то он всегда откроет двери своего дома и сделает все, чтобы мне помочь»,— поделилась она в интервью на сайте ТВЦ.