Миллиардер в постели жены и казачьи эпитеты: Дибров впервые рассказал, как друг отбил у него Полину и предложил водить его детей в театр

09 апреля 2026, 18:34

Почти целый год Дмитрий Дибров обходил молчанием тему развода, который в 2025 году произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Его жена Полина ушла к Роману Товстику — миллиардеру и давнему приятелю семьи, с которым тайно встречалась на протяжении 8 лет. Поговаривают, что сам Дибров не против свободных отношений и и до сих пор надеется на возвращение бывшей. Какой разговор состоялся между соперниками и как Дибров переживает разрыв, расскажет «Радио 1».





Содержание Откровения Диброва о разводе с Полиной Первая реакция Диброва на уход жены Готов простить измену: главные откровения Диброва

Откровения Диброва о разводе с Полиной

«Я последние шесть лет просидел в кабинете, вот там я сейчас и сижу. Тяжело. Но никаких обвинений в адрес Полины нет, я признаю за ней право ухода. Она имела право уйти. Мне больно смотреть на обломки моих надежд. Мне в предательстве винить некого, кроме себя. И это добавляет боли при взгляде на портреты, а они огромные»,— откровенно рассказал Дмитрий телеканалу НТВ.

«Я горжусь и дорожу любым поступком, который совершил не ради денег или славы, а ради любви. Это была любовь, с моей стороны, по крайней мере», — сказал Дмитрий в интервью.

Первая реакция Диброва на уход жены

«Со временем я осознал одну вещь: целое поколение, к которому она, видимо, тоже относится, испытывает невыносимую скуку при одном звуке шелестящих страниц. Понимание пришло ко мне спустя десять лет совместной жизни. Помню, мы куда-то поехали, а я сидел в гостиничном номере и писал книгу, пока она плескались с детьми у океана. Мне стало откровенно скучно ходить на танцевальные вечера и участвовать в том, что раньше казалось частью общего счастья. Я понял: если с той стороны нет роста, я имею право на свою позицию. Мне тяжело и даже больно сидеть в углу и наблюдать, как другие пожирают время — пусть даже эти люди достойны самого лучшего. Полина всегда много работала и продолжает это делать. Но я, Лера, хочу тебе покаяться: она движется в своей тенденции, а я — нет», — высказался Дмитрий.

«Это не импульсивный порыв, а твёрдое намерение», — так Дмитрий прокомментировал открытое объявление Полины о своём решении.

«Всё. Что тут скажешь? В тот момент я просто подумал: «Надо лечь спать — утро вечера мудренее». На следующий день у нас была экскурсия по горам. Тогда я ещё надеялся, что всё как-то уладится, пройдёт само. Полина пока не говорила, к кому уходит, но у меня уже появились подозрения», — откровенничал экс-супруг.

«Ты его хорошо знаешь». Моя первая реакция была резкой: «Пусть он сюда придёт — я ему сейчас въеду!». Одновременно в голове закрутились совсем другие мысли: кого из знакомых в силовых структурах я мог бы привлечь? У любого бизнесмена найдётся что-то, что можно использовать… Я начал перебирать имена: Пётя, Коля… Но тут было одно важное обстоятельство: все мои друзья боготворили Полину. Все без исключения признавали её красоту и обаяние – и это делало ситуацию ещё сложнее. Наконец, Полина назвала имя — Роман Товстик», — говорил Дмитрий Кудрявцевой.

Готов простить измену: главные откровения Диброва

«Всё произошло после того, как Полина назвала его имя. Вскоре Рома связался со мной: написал, что хочет поговорить по видеосвязи. Мол, он на лыжах катается. Я резко ответил: «Нет, блин, ты ко мне подъезжай — у меня, знаешь, какие лыжи!». В ходе разговора он попытался выстроить какой‑то новый формат отношений. Давал обещания: заверил, что мои дети получат всё необходимое в материальном плане. Потом добавил: «Ты же будешь водить своих детей на выставки и концерты — можешь и моих брать с собой?», — рассказывал Дибров.

«Её мама заставляла смотреть шоу, потому что там были умные вопросы. Она не понимала, кто я такой, и до сих пор не поняла, с кем жила. Жила с одним старым пердуном, теперь живет с молодым пердуном», — сказал он с иронией.

«Если она вернется, то я ни секунды не буду думать и никогда на свете не буду упрекать ее», — ответил телеведущий.

«Это ты серьезно? Ты на самом деле готов простить другого мужчину в постели своей любимой женщины?» — недоумевала она.

«Конечно. Ради чего? Ради будущей жизни. Спасибо за эти 16 лет — уже хорошо. Если она сейчас скажет, что хочет вернуться, я не напомню ей об этом ужасном 2025-м», — откровенничал он.

«С благодарностью отношусь к Диме и к тому, что он мне дал за годы нашей жизни, я считаю, что этого достаточно, поэтому больше мне ничего не надо. А если моим детям что-то понадобится, то я уверена, что Дима разобьется, но сделает для них все. И даже, если я попрошу помощь, то он всегда откроет двери своего дома и сделает все, чтобы мне помочь»,— поделилась она в интервью на сайте ТВЦ.