Звезду «Королевы ночи» задержали по делу о наркотиках

09 апреля 2026, 12:07

Habertürk: турецкого актера Бурака Дениза задержали по делу о наркотиках

Бурак Дениз (Фото: Инстаграм*/_burakdeniz)

В Стамбуле в ходе масштабной антинаркотической операции полицейские задержали актера Бурака Дениза, известного по сериалу «Королева ночи». Об этом сообщает местный телеканал Habertürk TV со ссылкой на городскую прокуратуру.





Всего надзорное ведомство выдало ордер на арест 14 подозреваемых, 11 из которых уже содержатся под стражей. Вместе с Денизом во время рейда задержали рэпера Эндера Эроглу, выступающего под псевдонимом Норм Эндер.



Напомним, 7 апреля в Стамбуле арестовали других звезд шоу-бизнеса. Среди них оказались актер Ибрагим Челиккол, поп-певцы Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан. Их всех подозревают в незаконном хранении или употреблении наркотиков, а также в создании условий для их потребления.



Ранее сообщалось, что по делу о наркотиках полностью оправдали актрису Ханде Эрчел, известную по сериалу «Постучись в мою дверь».