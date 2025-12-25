«Миша мог и табуреткой кинуть»: жила в машине и работала уборщицей. Как складывалась трагическая судьба звезды «Клетки для канареек» Евгении Добровольской?
26 декабря 2025 года Евгении Владимировне Добровольской исполнился бы 61 год. Однако эту дату ее родные, друзья и зрители встретят без актрисы. 10 января 2025 года стало известно о смерти народной артистки России — после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием она ушла из жизни. Евгения Добровольская оставила после себя внушительное творческое наследие: более 130 ролей в театре, кино и сериалах. О том, как складывалась ее судьба и что известно о браке с Михаилом Ефремовым, — в материале «Радио 1».
Биография Евгении Добровольской: детство и семьяЕвгения Владимировна Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Она выросла в семье государственных служащих. Ее мать, Галина Добровольская, занимала пост заместителя министра химической промышленности СССР, а отец Владимир работал начальником производственного цеха.
«Мою мать бесило во мне все: внешность, одежда, манера разговора. Как только я появлялась, она уходила. Да, она не была мне другом. Наверное, потому, что, в общем, ничего обо мне не знала. Но я ее любила, жалела, не хотела доставлять неприятности, но все равно огорчала. И когда ее не стало, у меня появилось чувство, что я осиротела», — вспоминала актриса.С ранних лет будущая актриса активно занималась спортом — фигурным катанием, гимнастикой и хореографией. При этом интерес к искусству проявился довольно рано. Уже в пятом классе Евгения на собственные средства приобрела пианино и начала заниматься музыкой с преподавателем. Позже она поступила в театральную студию на Красной Пресне, а в 14 лет вышла на сцену в роли Джульетты.
Первые шаги в кино и неудача при поступлении в ГИТИСВ 16 лет Евгения Добровольская получила свою первую главную роль в кино — она сыграла Олесю в социальной драме «Клетка для канареек», вышедшей на экраны в 1983 году. Картина стала важной вехой в ее биографии и обозначила серьезный актерский потенциал молодой артистки.
Однако путь в профессию не был прямым. Поступление в театральный институт с первой попытки оказалось неудачным.
«Прихожу на первый тур и слышу от никому не известных теток-экзаменаторш: "У вас вот этого не хватает, того не достает". Ну и не сдержалась, резанула: "А сами-то вы, вообще, кто?!" Естественно, в ГИТИСе на мне поставили жирный крест», — рассказывала Добровольская.После этого она временно устроилась уборщицей в Театр имени Моссовета. Уже через год Добровольская вновь подала документы и была зачислена в ГИТИС на курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.
Театральная карьера: МХАТ, Табаков и «Чайка»После окончания института в 1987 году Евгения Добровольская была принята в труппу МХАТ имени М. Горького. В конце 1980-х и начале 1990-х годов она активно меняла театральные площадки, работая в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, театре «Современник 2», а затем — в МХТ имени А.П. Чехова.
Именно в МХТ актриса стала одной из ключевых фигур. В 1991 году Олег Ефремов ввел Добровольскую на роль Нины Заречной в спектакле «Чайка». Впоследствии она сыграла и других героинь пьесы — Машу и Аркадину. Работа в театре сопровождалась непростыми отношениями внутри труппы, о которых актриса позже откровенно рассказывала в интервью.
Роли Евгении Добровольской в МХТ имени Чехова
За годы службы в театре Евгения Добровольская исполнила десятки ролей, включая как главные, так и характерные образы. Среди них:
- Марина Мнишек в «Борисе Годунове»;
- Софья и Лиза в «Горе от ума»;
- Констанция Вебер в спектакле «Амадей»;
- Улита в «Лесе»;
- Фекла Ивановна в «Женитьбе»;
- Любовь Андреевна Раневская в постановке «Про Любовь Раневскую».
Карьера Евгении Добровольской в киноПараллельно с театральной деятельностью Евгения Добровольская активно снималась в кино. Уже в начале карьеры она работала с ведущими актерами советского экрана. В исторической драме «Моонзунд» (1987) она сыграла вместе с Олегом Меньшиковым.
Одной из первых значимых работ стала роль в фильме «Первый этаж», за которую актриса получила специальный приз жюри Международного кинофестиваля «Звезды завтрашнего дня» в Женеве, а также награду за лучшую женскую роль на фестивале «Золотой Дюк» в Одессе.
В 1998 году Евгении Добровольской было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. В 2005 году она стала Народной артисткой России. Среди премий актрисы: «Золотой овен» (2001), «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Механическая сюита» (2002), «Золотой орел» за главную роль в фильме «Артистка» (2008).
Лучшие роли Евгении Добровольской в кино
За свою карьеру актриса сыграла более 100 ролей в кино и сериалах. Наиболее заметные работы:
- «Моонзунд» — Ирина Артеньева;
- «На тебя уповаю» — Алла;
- «Механическая сюита» — Люба;
- «Артистка» — Анна;
- «Хуже всех» — Тамара.
Кроме того, в ее фильмографии появилась и российская адаптация американского сериала «Две девицы на мели», вызвавшая неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Проект подвергся критике за неудачную локализацию зарубежного сюжета, хорошо знакомого аудитории по оригиналу.
В 2023 году Евгения Добровольская в драме «Синдром» она сыграла мать героини Оксаны Акиньшиной, утратившей память после автомобильной аварии. В 2024 году актриса сыграла тетю Римму в семейной комедии «Всё ОК».
Личная жизнь Евгении Добровольской: браки и детиУ Евгении Добровольской четверо детей — трое сыновей и дочь. Все они рождены от разных мужчин. Актриса не скрывала, что ее личная жизнь складывалась непросто. Со своим первым супругом, актером Вячеславом Барановым, Евгения Добровольская познакомилась на съемках фильма «Клетка для канареек», где он исполнил главную мужскую роль. В этом браке родился сын Степан.
Степан Добровольский окончил Российский экономический университет имени Плеханова, после чего переехал в Лондон. Впоследствии он стал инвестором. Его супругой стала словацкая модель Барбора Бедиова. В 2021 году у пары родился сын Даниил — первый внук Евгении Добровольской.
Позже актриса рассказывала, что решение о браке с Барановым было спонтанным.
«Произошло все как-то буднично, без всякой романтики. Я всегда чувствовала себя очень одинокой, из-за этого все и случилось. Просто подошла к Славе и сказала: "Давай поженимся". И сама же ушла от него через три года. Мы с ним были очень разные», — говорила Добровольская.В 2012 году Вячеслава Баранова не стало — он скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.
Брак с Михаилом Ефремовым и рождение сына Николая
В 1987 году Добровольская официально развелась с Барановым и спустя три года вышла замуж за Михаила Ефремова. Ради нее актер расстался со своей второй супругой. В 1991 году у пары родился сын Николай, который позже пошел по стопам родителей и стал актером, хотя главных ролей в его фильмографии пока мало.
Брак Добровольской и Ефремова был бурным и конфликтным. Актриса не скрывала, что в семье случались серьезные ссоры. Рождение сына стало причиной нового кризиса: Михаил Ефремов не хотел детей и на время ушел от жены, узнав о беременности. Тем не менее супруги вновь сошлись и прожили вместе семь лет, после чего окончательно развелись.
«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было», — делилась Евгения.После расставания Добровольская оказалась в крайне тяжелом положении. С двумя маленькими детьми на руках она фактически осталась без жилья. При разделе имущества ей пришлось выбирать между небольшой денежной суммой и автомобилем «Лада». Актриса рассказывала, что некоторое время жила в машине, и этот период стал серьезным испытанием для всей семьи.
Судьба Николая Ефремова: трагедия и борьба за жизнь
В 2023 году Николай оказался в центре тяжелой истории: он выпал из окна третьего этажа и его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Помимо травм от падения, медики диагностировали у него осложнения, связанные с приемом антидепрессантов и запрещенных веществ. Супруга тогда публично заявила, что Николай страдает от зависимости и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. У пары есть общая дочь Алла, которая родилась в 2019 году.
Состояние Николая долгое время оставалось критическим: после операций его ввели в кому, подключили к аппарату ИВЛ, позднее провели трепанацию черепа и удаление части костей таза. К концу июля его перевели в обычную палату, а спустя несколько недель выписали из больницы.
Отношения с Ярославом Бойко и рождение сына Яна
В начале 2000-х Евгения Добровольская состояла в отношениях с актером Ярославом Бойко, который на тот момент был женат. Уже после расставания с ним актриса родила сына Яна.
О своей беременности она предпочла не сообщать даже родителям: те узнали о скором появлении внука из прессы, когда Добровольская, находясь в положении, вышла на сцену за наградой «Ника». Позже актриса признавалась, что не хотела расстраивать близких и потому скрывала новости до последнего.
Третий брак: Дмитрий Мананников и дочь Анастасия
В 2009 году Евгения Добровольская в третий раз вышла замуж — ее супругом стал кинооператор Дмитрий Мананников, с которым она до этого несколько лет состояла в отношениях. Решение узаконить союз было принято после того, как актриса узнала о беременности. В том же году у пары родилась дочь Анастасия.
В 2022 году супруги подали на развод. Мананников позже пояснял, что расставание не сопровождалось конфликтами и стало следствием эмоциональной усталости. После развода они сохранили теплые отношения.
Болезнь Евгении Добровольской и последние месяцы жизниВ последний год жизни Евгения Добровольская боролась с тяжелым заболеванием. Об этом сообщили в МХТ имени А.П. Чехова, где актриса служила более 30 лет. До осени 2024 года она сохраняла надежду на выздоровление, чувствовала себя относительно стабильно и даже планировала возвращение на сцену, перенося спектакли с осени на весну.
Однако состояние резко ухудшилось. В конце декабря, незадолго до Нового года и своего 60-летия, Добровольская оказалась в больнице. К ней пришли близкие и друзья — как позже стало понятно, чтобы проститься. После этого актрису перевели в хоспис, где она провела последние недели жизни.
Театр сообщил, что, несмотря на упорную борьбу и силу духа, физические ресурсы оказались исчерпаны. Диагноз официально не раскрывался. По данным телеграм-каналов, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания. Врачи присвоили актрисе паллиативный статус. Последние месяцы она провела на сильных обезболивающих и значительно похудела.
Смерть, прощание и похороны Евгении ДобровольскойЕвгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года. Прощание состоялось 14 января: сначала в здании МХТ имени Чехова, затем актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли сотни людей.
По слухам, Михаил Ефремов, находившийся в местах лишения свободы, просил разрешения присутствовать на похоронах бывшей супруги, однако получил отказ. Ярослав Бойко, отец сына Яна, на церемонии прощания также не появился.
Наследство Евгении ДобровольскойЗа годы работы в кино и театре актриса приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянский, а также квартиру в Москве на Старом Арбате. Согласно законодательству, имущество Евгении Добровольской будет распределено между ее наследниками.
Как отмечала сама актриса, ее жилье было обустроено с расчетом на большую семью и комфорт всех детей.