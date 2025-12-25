«Миша мог и табуреткой кинуть»: жила в машине и работала уборщицей. Как складывалась трагическая судьба звезды «Клетки для канареек» Евгении Добровольской?

25 декабря 2025, 13:22

Евгения Добровольская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

26 декабря 2025 года Евгении Владимировне Добровольской исполнился бы 61 год. Однако эту дату ее родные, друзья и зрители встретят без актрисы. 10 января 2025 года стало известно о смерти народной артистки России — после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием она ушла из жизни. Евгения Добровольская оставила после себя внушительное творческое наследие: более 130 ролей в театре, кино и сериалах. О том, как складывалась ее судьба и что известно о браке с Михаилом Ефремовым, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгении Добровольской: детство и семья Первые шаги в кино и неудача при поступлении в ГИТИС Театральная карьера: МХАТ, Табаков и «Чайка» Карьера Евгении Добровольской в кино Личная жизнь Евгении Добровольской: браки и дети Болезнь Евгении Добровольской и последние месяцы жизни Смерть, прощание и похороны Евгении Добровольской Наследство Евгении Добровольской

Биография Евгении Добровольской: детство и семья

«Мою мать бесило во мне все: внешность, одежда, манера разговора. Как только я появлялась, она уходила. Да, она не была мне другом. Наверное, потому, что, в общем, ничего обо мне не знала. Но я ее любила, жалела, не хотела доставлять неприятности, но все равно огорчала. И когда ее не стало, у меня появилось чувство, что я осиротела», — вспоминала актриса.

Первые шаги в кино и неудача при поступлении в ГИТИС

Евгения Добровольская (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

«Прихожу на первый тур и слышу от никому не известных теток-экзаменаторш: "У вас вот этого не хватает, того не достает". Ну и не сдержалась, резанула: "А сами-то вы, вообще, кто?!" Естественно, в ГИТИСе на мне поставили жирный крест», — рассказывала Добровольская.

Театральная карьера: МХАТ, Табаков и «Чайка»

Роли Евгении Добровольской в МХТ имени Чехова

Марина Мнишек в «Борисе Годунове»;

Софья и Лиза в «Горе от ума»;

Констанция Вебер в спектакле «Амадей»;

Улита в «Лесе»;

Фекла Ивановна в «Женитьбе»;

Любовь Андреевна Раневская в постановке «Про Любовь Раневскую».

Карьера Евгении Добровольской в кино

Евгения Добровольская и Вячеслав Баранов (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Лучшие роли Евгении Добровольской в кино

«Моонзунд» — Ирина Артеньева;

«На тебя уповаю» — Алла;

«Механическая сюита» — Люба;

«Артистка» — Анна;

«Хуже всех» — Тамара.

Личная жизнь Евгении Добровольской: браки и дети

Евгения Добровольская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Произошло все как-то буднично, без всякой романтики. Я всегда чувствовала себя очень одинокой, из-за этого все и случилось. Просто подошла к Славе и сказала: "Давай поженимся". И сама же ушла от него через три года. Мы с ним были очень разные», — говорила Добровольская.

Брак с Михаилом Ефремовым и рождение сына Николая

«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было», — делилась Евгения.

Судьба Николая Ефремова: трагедия и борьба за жизнь

Евгения Добровольская (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Отношения с Ярославом Бойко и рождение сына Яна

Третий брак: Дмитрий Мананников и дочь Анастасия

Болезнь Евгении Добровольской и последние месяцы жизни

Смерть, прощание и похороны Евгении Добровольской

Николай Ефремов на церемонии прощания с Евгенией Добровольской (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Наследство Евгении Добровольской