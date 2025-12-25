Лариса Долина потребует с Полины Лурье плату за коммуналку
Певица Лариса Долина потребует с покупательницы своей квартиры Полины Лурье плату за коммуналку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Представители народной артистки намерены обратиться в суд с требованием взыскать с Лурье задолженность по коммунальным услугам за период в полтора года. Следует отметить, что после приобретения квартиры в Хамовниках Лурье ни разу не жила в ней.
Юрист Полины выражает опасения, что адвокаты Долиной будут стремиться провести заседание по вопросу принудительного выселения артистки, назначенное на 25 декабря, в закрытом режиме. Защита покупательницы, напротив, намерена добиваться полной прозрачности судебного процесса.
Читайте также: