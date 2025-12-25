«Ждём, когда позовёт»: подруга Агаты Муцениеце рассказала о суевериях и жизни многодетной мамы
Земцова рассказала, как Муцениеце чувствует себя после рождения третьего ребёнка
Близкая подруга Агаты Муцениеце, Наталья Земцова, тепло высказалась о звезде, которая недавно стала мамой в третий раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актриса призналась, что пока не познакомилась с новорождённой дочкой — Агата придерживается суеверий и не спешит показывать малышку даже близким.
«Мы ждём, когда она нас позовёт. Крестной мамой не предлагала пока. Она родила, всё хорошо, мы ждём просто, когда можно будет посмотреть. Думаю, сейчас она больше отдыхает. Но вы представляете, что такое трое детей? Я не представляю», — рассказала Земцова на премьере фильма «Буратино».При этом, по словам Натальи, Муцениеце не уходит в полную изоляцию после родов: она продолжает активно жить и даже выбирается с подругой на лекции.