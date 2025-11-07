Мистические способности, скромная свадьба и развод из-за нечестности мужа: как сложилась судьба актрисы сериала «Гадалка» Олькиной
Екатерина Олькина — многогранная актриса, которая уже успела заявить о себе в мире кино. Она считает, что жанр не так важен, как качество материала. Главное для нее — это возможность поговорить со зрителем. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Екатерины ОлькинойЕкатерина родилась 8 ноября 1985 года в Котласе, небольшом городке Архангельской области. Когда ей было всего год, семья переехала в Самару. С раннего детства девочка занималась танцами и плаванием, а также пробовала рисовать, хотя особого таланта в этом не обнаружила.
Образование и начало карьеры актрисыВ гимназии она углубленно изучала иностранные языки и даже думала поступать на факультет английской филологии. Но все изменилось, когда котлашанка увидела мюзикл «Другой мир». После месяца репетиций в Париже Олькина поняла, что хочет заниматься именно этим. Сначала собиралась поступать в джазовое училище, но случайно оказалась в ГИТИСе. Она успешно прошла отбор и поступила на музыкальное отделение.
Первые шаги на экране Екатерины ОлькинойДебютировала на экране звезда в 2006 году, но долгое время играла только эпизодические роли. В 2009 году ей предложили главную роль в мелодраме «Течет река Волга». После декрета знаменитость вернулась к съемкам и сыграла главную роль в сериале «Гадалка», где героиня использует мистические способности для раскрытия преступлений.
Новые проектыВ 2019 году девушка начала работу над многосерийным фильмом «Зеленый фургон. Совсем другая история». В 2022-м она приняла участие в нескольких интересных проектах, включая сериал «Технарь» и детектив «Хрустальный». Весной 2023 года вышел триллер «Игра в убийство», а в 2024-м зрители увидели военную драму «По зову сердца».
Театр и личная жизнь Екатерины ОлькинойПосле окончания ГИТИСа выпускница сразу начала сниматься в кино, хотя мечтала о театре. В 2016 году она все же вышла на театральные подмостки, сыграв Луису в комедии «Дуэнья» в «Театриуме на Серпуховке». Позже Олькина стала приглашенной актрисой в «Школе современной пьесы».
Познакомилась знаменитость с актером Иваном Замотаевым на кинофестивале. После скромной свадьбы у них родился сын Дмитрий. Однако отношения не сложились, и Екатерина подала на развод из-за нечестности мужа. В 2020 году она стала мамой во второй раз, родив сына Мирона, но имя отца осталась загадкой.