Золото Валиевой аннулировано: чемпионкой Европы-2022 стала Щербакова
Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию и лишил Камилу Валиеву золотой медали. Об этом сообщает Super.
В официальном заявлении организации говорится, что титул чемпионки Европы теперь переходит к Анне Щербаковой, серебро получает Александра Трусова, а бронза — бельгийка Луна Хендрикс.
Такое решение стало следствием вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка потеряла все титулы, завоёванные в период действия дисквалификации.
