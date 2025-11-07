Достижения.рф

Золото Валиевой аннулировано: чемпионкой Европы-2022 стала Щербакова

ISU лишил Камилу Валиеву золота ЧЕ-2022 из-за допингового дела
Камила Валиева (Фото: Instagram* / @kamilavalieva26)

Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию и лишил Камилу Валиеву золотой медали. Об этом сообщает Super.



В официальном заявлении организации говорится, что титул чемпионки Европы теперь переходит к Анне Щербаковой, серебро получает Александра Трусова, а бронза — бельгийка Луна Хендрикс.

Такое решение стало следствием вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка потеряла все титулы, завоёванные в период действия дисквалификации.

Софья Метелева

