06 ноября 2025, 17:42

Александр Гордон (фото: РИА Новости / Александр Натрускин)

58-летний телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз — его избранницей стала 23-летняя арфистка София Каландадзе. Разница в возрасте пары составляет 38 лет, а брак и венчание в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале вызвали широкий интерес общественности. «Радио 1» расскажет о биографии Софии, истории их отношений и реакции семьи девушки на союз.





Содержание Музыкальная семья и детство Софии Каландадзе Образование и музыкальная карьера Личная жизнь Софии Каландадзе и Александра Гордона Как познакомились Гордон и Каландадзе Реакция семьи и общественности Совместные появления на публике Александр Гордон и его предыдущие браки

Музыкальная семья и детство Софии Каландадзе

Образование и музыкальная карьера

Личная жизнь Софии Каландадзе и Александра Гордона

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!», — говорили сестры арфистки.

Как познакомились Гордон и Каландадзе

София Каландадзе (фото: Instagram* / sofiya_kalandadze)

«Если Саша вплотную займётся своим здоровьем и перестанет пить всё, что крепче кефира, проблем никаких не будет. Совет да любовь», — сказала она.

Реакция семьи и общественности

«Я вообще-то не первый раз замужем. Меня достало, что ему каждый об этом говорит, а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни», — рассказывала она сестре.

Совместные появления на публике

Александр Гордон и его предыдущие браки