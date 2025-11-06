Младше на 38 лет и была замужем: что известно о молодой жене ведущего «Мужское/Женское» Александра Гордона
58-летний телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз — его избранницей стала 23-летняя арфистка София Каландадзе. Разница в возрасте пары составляет 38 лет, а брак и венчание в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале вызвали широкий интерес общественности. «Радио 1» расскажет о биографии Софии, истории их отношений и реакции семьи девушки на союз.
Музыкальная семья и детство Софии КаландадзеВ августе 2001 года в семье музыкантов родилась София Каландадзе. Она стала самым младшим ребенком в семье. Ее родители были музыкантами, старшая сестра стала преподавателем фортепиано, а сама София выбрала арфу в качестве основного инструмента.
Музыкальные таланты в семье Каландадзе проявлялись на протяжении нескольких поколений. Дядя Софии — заслуженный артист России и известный пианист, художественный руководитель проекта «Музыка Земли». Имя ему дали в честь деда — Бориса Березовского, скрипача, трагически погибшего при загадочных обстоятельствах в декабре 1939 года в белорусском городе Соколка.
Образование и музыкальная карьераСофия Каландадзе окончила МССМШ имени Гнесиных, после чего продолжила обучение в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Также девушка совершенствовала мастерство за границей: в Милане брала уроки у знаменитой арфистки Мары Галасси, изучая игру на трёхрядной барочной арфе.
Каландадзе — лауреат множества международных конкурсов и фестивалей, проходивших в Санкт-Петербурге, Бельгии, Уэльсе, Калининграде и других странах. Несмотря на юный возраст, она активно ведёт педагогическую деятельность и считается одним из перспективных молодых музыкантов России.
Личная жизнь Софии Каландадзе и Александра ГордонаВ 2022 году стало известно, что 58-летний ведущий шоу «Мужское / Женское» Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Его избранницей стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. Разница в возрасте между супругами составляет 38 лет. Несмотря на это, телеведущий был настолько уверен в своих чувствах, что пара не только зарегистрировала отношения, но и обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
Родные Софии поначалу с трудом приняли новость о браке с известным телеведущим, однако позже смирились с выбором девушки.
«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!», — говорили сестры арфистки.
Как познакомились Гордон и КаландадзеЗнакомство молодоженов произошло в 2018 году, когда Софии было всего 16 лет. Тогда они вместе участвовали в музыкально-поэтическом вечере: Гордон читал сонеты, а Каландадзе аккомпанировала на арфе. Позже телеведущий развёлся со своей четвёртой женой, и между ним и Софией начался роман.
Отношения пары прокомментировала бывшая супруга Гордона — Катя Гордон. Она считает, что вероятность счастливой семейной жизни у возлюбленных есть.
«Если Саша вплотную займётся своим здоровьем и перестанет пить всё, что крепче кефира, проблем никаких не будет. Совет да любовь», — сказала она.
Реакция семьи и общественностиОтношения Александра и Софии вызвали бурное обсуждение в обществе, главным образом из-за разницы в возрасте. Однако, по словам родственников Каландадзе, со временем все приняли этот союз. Сама София призналась, что её раздражают разговоры о браке исключительно в контексте мужа.
«Я вообще-то не первый раз замужем. Меня достало, что ему каждый об этом говорит, а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни», — рассказывала она сестре.
Совместные появления на публикеНедавно 61-летний Гордон и 23-летняя Каландадзе посетили премьеру фильма «Ветер» в Москве. Пара появилась на мероприятии в неформальных нарядах: телеведущий выбрал серую толстовку и джинсы, а София — коричневую футболку и ветровку.
Несмотря на внимание публики и участие в фотосессии, супруги старались держаться скромно и сдержанно.