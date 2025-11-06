«В форме»: Никита Пресняков ответил на критику своей худобы

06 ноября 2025, 17:00

Фанаты обеспокоились внешностью Никиты Преснякова после развода

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

34-летний музыкант Никита Пресняков, недавно переживший развод и переехавший в США, опубликовал новое фото, которое вызвало бурное обсуждение среди поклонников.





На снимке артист позирует в чёрном джемпере и джинсах на фоне стены с граффити.



Подписчики заметили, что Никита выглядит заметно стройнее, и выразили беспокойство.





«Никита худой», — написал один из фанатов.