«В форме»: Никита Пресняков ответил на критику своей худобы

Фанаты обеспокоились внешностью Никиты Преснякова после развода
Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

34-летний музыкант Никита Пресняков, недавно переживший развод и переехавший в США, опубликовал новое фото, которое вызвало бурное обсуждение среди поклонников.



На снимке артист позирует в чёрном джемпере и джинсах на фоне стены с граффити.

Подписчики заметили, что Никита выглядит заметно стройнее, и выразили беспокойство.

«Никита худой», — написал один из фанатов.
Музыкант не стал долго объясняться и ответил коротко, но уверенно: «В форме».

