Стало известно, почему мама Гарика Харламова жалуется на его жену Ковальчук

06 ноября 2025, 16:19

Мать комика Гарика Харламова хочет внуков от его брака с Екатериной Ковальчук

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Окружение матери юмориста Гарика Харламова сообщает, что женщина жалуется подругам на невестку. Речь идёт о супруге шоумена, Екатерине Ковальчук. По информации издания «Страсти», Наталью Харламову беспокоит, что жена её сына не планирует рожать ребёнка.





Пара узаконила отношения в мае прошлого года после многолетнего романа. Несмотря на активность в соцсетях, о подробностях семейной жизни они рассказывают мало. При этом мать шоумена и его супруга публично демонстрируют дружеские отношения.



Однако близкие Харламовой утверждают, что мысль о внуке стала для женщины навязчивой.

«Говорит, всем её Катя устраивает, но много времени проводит то на работе, то с подругами, а пора бы уже и про деток подумать. Предыдущая невестка быстро родила, а эта, мол, не торопится. Мы её успокаиваем, говорим, что всему своё время», — рассказала одна из подруг Натальи.