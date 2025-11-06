Стало известно, почему мама Гарика Харламова жалуется на его жену Ковальчук
Мать комика Гарика Харламова хочет внуков от его брака с Екатериной Ковальчук
Окружение матери юмориста Гарика Харламова сообщает, что женщина жалуется подругам на невестку. Речь идёт о супруге шоумена, Екатерине Ковальчук. По информации издания «Страсти», Наталью Харламову беспокоит, что жена её сына не планирует рожать ребёнка.
Пара узаконила отношения в мае прошлого года после многолетнего романа. Несмотря на активность в соцсетях, о подробностях семейной жизни они рассказывают мало. При этом мать шоумена и его супруга публично демонстрируют дружеские отношения.
Однако близкие Харламовой утверждают, что мысль о внуке стала для женщины навязчивой.
«Говорит, всем её Катя устраивает, но много времени проводит то на работе, то с подругами, а пора бы уже и про деток подумать. Предыдущая невестка быстро родила, а эта, мол, не торопится. Мы её успокаиваем, говорим, что всему своё время», — рассказала одна из подруг Натальи.Окружение пытается успокоить женщину, но все доводы не уменьшают переживаний матери юмориста.