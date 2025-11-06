Власти Беларуси признали каналы блогера Mellstroy экстремистскими
В Беларуси материалы блогера Mellstroy (Андрей Бурим) признали экстремистскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации белорусского МВД, в прошлом месяце в стране зафиксированы многочисленные случаи хулиганства, нарушения общественного порядка и проведения незаконных массовых мероприятий. Правоохранители провели проверку и установили, что к организации этих событий причастен блогер Mellstroy.
Следствие считает, что Бурим призывал свою аудиторию участвовать в опасных конкурсах. Речь идёт о его последнем масштабном розыгрыше, в котором блогер предложил подписчикам снимать видео с рекламой казино. В обмен он пообещал разыграть квартиру.
По итогам расследования суд признал экстремистскими все каналы блогера, а также связанные с его деятельностью логотипы и водяные знаки. Теперь распространение этих материалов на территории Беларуси запрещено.
