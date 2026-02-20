«Мне мало секса»: наркотики, кражи и год без интимной близости. Что еще известно об актере Илье Любимове из «Не родись красивой»?
21 февраля 1977 года родился актер Илья Любимов. Он стал известен зрителям благодаря ролям в фильме «Неадекватные люди», а также сериалах «Не родись красивой» и «Отель Элеон». Более подробно о его творческом пути, а также о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
БиографияИлья родился 21 февраля 1977 года в Москве. С ранних лет он проявлял интерес к театру, занимаясь в детском театральном коллективе при Доме пионеров, где в своё время работали Виктор Шендерович и Александр Гордон. С 1988 года он продолжал своё обучение в Театре юного москвича под руководством А.Н. Тюкавкина. Позже Илья окончил РАТИ-ГИТИС, где учился в мастерской Петра Фоменко. Любимов уже 25 лет работает в московском театре «Мастерская П. Фоменко». Кроме театральной деятельности, актер активно участвует в кино. В 2023 году на экраны вышли с его участием сериал «Клипот», а также фильмы «Мой любимый чемпион», «Человек из ниоткуда» и «Новогодний шеф».
Криминальное прошлоеМужчина в интервью для 7days.ru открыл страницы своего криминального прошлого, которое, как он сам признался, было насыщено острыми ощущениями и непростыми выборами. В подростковом возрасте юноша искал адреналин и, к сожалению, нашел его в наркотиках и мелких кражах у родителей.
«В физическом душегубстве я не повинен, но всевозможные способы относительно честного отъема денег, включая крупные аферы и манипуляции с губительными веществами, увы, имели место», — делится он.
Любимов не скрывает, что неоднократно сталкивался с полицией. Однако благодаря усилиям своих адвокатов ему удалось избежать серьезных последствий — он получил лишь условный срок. Этот период жизни стал для него важным уроком. В 28 лет Илья принял решение изменить свою судьбу: он прошел обряд крещения в Казанском храме на Красной площади и стал верующим человеком.
Личная жизньВ 2011 году Илья Любимов женился на актрисе Екатерине Вилковой. Их свадьба и венчание прошли в православных традициях через год после того, как они познакомились. Прежде чем узаконить свои отношения, пара решила проверить свои чувства: актер, будучи верующим и служа алтарником в храме, предложил Екатерине год воздерживаться от интимной близости, она согласилась. После свадьбы у них родилась дочь по имени Павла, названная в соответствии со святцами, а в 2014 году — сын Петр. В интервью Светлане Бондарчук Илья признался, что по-прежнему наслаждается семейной жизнью.
«Я действительно очень зависим от Кати. Я стал с ней одним существом. Мне мало ее, она много снимается, очень занята. Я просто хотел Катю всю постоянно. Я просто обхожу эту тему, не знаю, как сказать, мне мало секса с Катей всегда. У Кати все в порядке, и у нас все в порядке с этим. Просто она меня так возбуждает. Она невероятная, красивая», — уточнил артист.
Когда Илья Любимов сделал Вилковой предложение, она не смогла сдержать эмоций: все прошло не так, как она мечтала. Девушке хотелось, чтобы это событие напоминало сцену из фильма, но актер забыл купить кольцо и в итоге выбрал совсем не то, что ей хотелось. Позже они вместе отправились в магазин, чтобы выбрать подходящее, но вскоре Екатерина его потеряла, оставив в туалете поезда.
Илья Любимов сейчасВ 2024 году актер продолжил свою успешную карьеру. В феврале он снялся в комедии «Престиж», где сыграл тихого алкоголика, создающего комичные ситуации, работая в основном с женской командой. В мае вышел спин-офф сериала «Бывшие» под названием «Красные линии», где он исполнил роль писателя Михаила Наумова, переживающего творческий кризис. Партнершей Ильи стала Полина Гагарина, которую он считает недооцененной в кино. Также актер работал над детективной драмой «Город тайн», адаптацией корейского проекта Stranger, где сыграл талантливого следователя, потерявшего способность испытывать эмоции. Для подготовки к роли он изучал аутистические расстройства и консультировался с экспертами.
На 2026 год актер активно выступает на сцене театра. Также участвует в съемках кино, работает над проектами «Чайка 2», «Слепой» и «Граница миров 2».