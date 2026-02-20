20 февраля 2026, 13:28

Илья Любимов с семьей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

21 февраля 1977 года родился актер Илья Любимов. Он стал известен зрителям благодаря ролям в фильме «Неадекватные люди», а также сериалах «Не родись красивой» и «Отель Элеон». Более подробно о его творческом пути, а также о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Криминальное прошлое Личная жизнь Илья Любимов сейчас

Биография

Криминальное прошлое

«В физическом душегубстве я не повинен, но всевозможные способы относительно честного отъема денег, включая крупные аферы и манипуляции с губительными веществами, увы, имели место», — делится он.

Илья Любимов (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Личная жизнь

«Я действительно очень зависим от Кати. Я стал с ней одним существом. Мне мало ее, она много снимается, очень занята. Я просто хотел Катю всю постоянно. Я просто обхожу эту тему, не знаю, как сказать, мне мало секса с Катей всегда. У Кати все в порядке, и у нас все в порядке с этим. Просто она меня так возбуждает. Она невероятная, красивая», — уточнил артист.

Илья Любимов сейчас