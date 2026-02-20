Наталья Бочкарёва на Mercedes-Benz накатала штрафы на огромную сумму
Актриса Наталья Бочкарёва попала в скандал из-за множества штрафов, которые она получила за 2025 год. На её Mercedes-Benz наложили 50 взысканий на общую сумму 63 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Большинство штрафов связано с превышением скорости на 20–40 км/ч. Артистка заплатила почти 28 тысяч рублей за 37 таких эпизодов. Кроме того, ей пришли платежи за повторные нарушения, неоплаченную парковку и проезд по платным дорогам. Один из штрафов на сумму 750 рублей остался с 5 февраля.
Летом 2025 года Наталья получила 4,5 тысячи рублей за парковку в неположенном месте. Она не успела оплатить его вовремя, и в декабре суд увеличил сумму до 9 тысяч рублей. С июня 2024 года по февраль 2026 года на её авто зарегистрировали 96 квитанций на общую сумму 116,5 тысячи рублей. Попытка связаться с женщиной не увенчалась успехом — актриса не смогла прокомментировать ситуацию, так как звонок пришёлся на раннее утро.
Стоит напомнить, что в 2019 году Наталья лишилась прав на 1 год и 8 месяцев из-за хранения запрещённых веществ и отказа от освидетельствования.
