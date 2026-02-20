Наталья Бочкарёва на Mercedes-Benz накатала штрафы на огромную сумму

20 февраля 2026, 08:00

Наталья Бочкарёва накатала 50 штрафов на своём Mercedes-Benz за 2025 год

Наталья Бочкарёва (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Наталья Бочкарёва попала в скандал из-за множества штрафов, которые она получила за 2025 год. На её Mercedes-Benz наложили 50 взысканий на общую сумму 63 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.