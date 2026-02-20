«С претензией вышли»: Сергей Лазарев устроил скандал на шоу из-за Бабкиной

20 февраля 2026, 10:32

Лазарев сделал замечание участникам шоу из-за поведения по отношению к Бабкиной

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

В дебютном выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» певец Сергей Лазарев раскритиковал выступление одного из коллективов. Об этом пишет «СтарХит».





Лазарев вступился за Надежду Бабкину, которая была звёздным гостем. Ему не понравилось поведение участников по отношению к ней.

«Я вообще не очень понял вашего настроя — он вообще немножко враждебный, как мне показалось. Вы чуть‑чуть будто с претензией вышли. Вы даже комментарии великих людей нашей страны (Бабкиной. — прим. ред.) слушаете как‑то... Нельзя так! Потому что эти люди добились гораздо большего, и они вас многому могут научить!», — обратился к коллективу Сергей.

«Я всё не понимаю в этом выступлении! И не был готов к такому необработанному звуку», — высказался исполнитель.