«Моложе своих»: Елена Воробей показала фигуру в платье, которое «всё меняет»
Похудевшая Елена Воробей показала новый образ в облегающем платье
Юмористка Елена Воробей примерила женственный образ на съёмочной площадке. Елена поделилась соответствующими фотографиями с бэкстейджа в личном блоге.
На кадрах артистка предстала в облегающем платье нежного оттенка.
«В пудровых тонах. Как же меняет платье и классный макияж. Мне кажется, я выгляжу моложе своих... 18+», — написала Воробей.Подписчики в комментариях высоко оценили образ знаменитости. Они призвали её чаще выбирать подобные наряды, которые выгодно подчёркивают достоинства фигуры. Следует отметить, что юмористка не раз говорила о том, что проблема лишнего веса сопровождает её на протяжении многих лет.
Она призналась, что для снижения веса применяла препарат «Оземпик», который используют при лечении диабета второго типа. Лекарство прописал ей врач, под наблюдением которого Елена строго соблюдала все предписания.