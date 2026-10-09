«Мне не предлагали достойных ролей»: почему звезда «Не родись красивой» Григорий Антипенко исчез из кино и скрывает новую семью?
Григорий Антипенко получил всероссийскую известность после выхода сериала «Не родись красивой». Артист сыграл десятки ролей, стал отцом четверых детей и сосредоточился на театральной сцене. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Чем известен Григорий АнтипенкоГригорий Антипенко родился 10 октября 1974 года в Москве. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Широкую популярность актеру принесла роль Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». В проекте он снимался вместе с Нелли Уваровой, Ольгой Ломоносовой, Викторией Такшиной и другими артистами. Позднее Антипенко появился в картинах «Талисман любви», «В ожидании чуда», «45 секунд», «Она сбила летчика» и «Торгсин». Всего его фильмография насчитывает более 30 работ.
Первый брак и сын АлександрПервой супругой актера стала женщина по имени Елена. В этом браке родился его старший сын Александр. Впоследствии супруги расстались. Антипенко не раскрывает подробности отношений с первой женой. Личную сферу он предпочитает не обсуждать публично.
Отношения Григория Антипенко и Юлии ТакшинойПосле развода артист начал отношения с Юлией Такшиной. Зрители помнят ее по роли Виктории Клочковой в «Не родись красивой». Экранные коллеги прожили вместе около шести лет. У пары родились двое сыновей — Федор и Иван. При этом Такшина и Антипенко не зарегистрировали отношения в загсе. Позднее актриса признавалась, что изменила отношение к официальному браку. В разговоре с «Караваном историй» она отметила, что штамп в паспорте может говорить о серьезности намерений партнеров.
«Если партнеры готовы на это, они действительно приняли ответственное решение», — делилась Такшина.
Четвертый сын и закрытая личная жизньВ 2019 году Григорий Антипенко сообщил, что вступил во второй официальный брак. Тогда же актер рассказал о рождении четвертого сына Афанасия. Имя нынешней супруги артист не называет. Он объяснял, что больше не хочет афишировать семейные обстоятельства.
«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь», — говорил Антипенко.
Почему Антипенко редко снимается в киноВ последние годы актер уделяет больше внимания театру. Ближайших кинопремьер с его участием не анонсировали. Антипенко пояснял, что не соглашается на роли, если сценарий его не интересует. По мнению артиста, современная киноиндустрия переживает непростой период.
«Мне не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей, и сниматься в таких проектах мне не хотелось», — отмечал он.
Роли Григория Антипенко в театреСейчас Антипенко играет в спектаклях «Двое на качелях» и «Обещание на рассвете». Особое место в его репертуаре занял моноспектакль «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя. В конце сентября 2025 года постановка открыла 105-й сезон в арт-кафе Театра имени Евгения Вахтангова. Режиссером выступил Павел Сафонов, а сценографию создал Максим Обрезков.
Создатели использовали лаконичное оформление: лавку-лодку, песок и несколько предметов реквизита. Спектакль поднимает темы человеческого достоинства, утраты и принятия старости. Критики обратили внимание на простую эмоциональную форму, через которую постановка раскрывает историю старого рыбака.