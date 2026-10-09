Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на покупку роскошного особняка во Франции
Супермодель Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на покупку и обустройство роскошного особняка во Франции. Об этом пишет SHOT.
44-летняя филантроп и модель, выйдя замуж за генерального директора люксового бренда Berluti Антуана Арно, решила самостоятельно приобрести дом для своей семьи. В 2019 году она основала в Великобритании компанию под названием «Eniotna», что является обратным прочтением имени её супруга. В 2020 году знаменитость взяла первый кредит, чтобы приобрести просторный коттедж.
На этом Водянова не остановилась. До 2023 года она продолжала брать крупные суммы в банке, чтобы поддерживать комфортный уровень жизни в своём семейном поместье, стоимость которого составляет €11,3 млн (₽1 млрд). Общий объём заимствований достиг ₽1,3 млрд, а оставшиеся ₽182 млн Наталья вложила в обновление и ремонт дома, не спеша возвращать долг банку.
Процесс погашения задолженности начался только в конце марта 2025 года. Уточняется, что на текущий момент Водянова внесла лишь небольшую сумму в размере ₽3,5 млн.
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