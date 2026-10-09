Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на покупку роскошного особняка во Франции

09 октября 2026, 09:38

SHOT: Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам за особняк во Франции

Наталья Водянова (Фото: Instagram* @natasupernova)

Супермодель Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на покупку и обустройство роскошного особняка во Франции. Об этом пишет SHOT.