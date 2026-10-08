«Внутри сидит червь»: Сергей Романович признался, что завидует Юре Борисову
Сергей Романович захотел бросить актерство после успеха Юры Борисова
Сергей Романович неожиданно откровенно рассказал в соцсетях о своих чувствах к коллеге Юре Борисову. Актер признался, что после просмотра трейлера фильма «Искусственный интеллект» с Борисовым и Эндрю Гарфилдом почувствовал не только радость за коллегу, но и зависть.
Романович признался, что с детства мечтал о карьере в Голливуде и даже представлял себя обладателем «Оскара». Поэтому международный успех Борисова задел его гораздо сильнее, чем он ожидал.
«На днях поймал себя на мысли, что вместе с радостью за коллегу по цеху где-то внутри сидит червь, который страдает от таких же амбиций, но которые пока что не реализовались на материи», — поделился Романович.После просмотра трейлера артист начал сравнивать себя с Борисовым и обесценивать собственные достижения. Более того, у него даже появились мысли о том, чтобы вовсе уйти из актерской профессии.
Однако вместе с неприятными эмоциями Романович почувствовал и сильное желание что-то изменить. В итоге актер понял, что причиной такой реакции стала именно зависть к успеху коллеги.