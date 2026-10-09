«Для русской знати»: Яна Рудковская готовит отель для избранных гостей
Яна Рудковская строит пятизвездочный отель с антиквариатом
Яна Рудковская решила перенести гостей в дореволюционную Россию. Продюсер рассказала о строительстве бутик-отеля, где все будет напоминать об интерьерах XIX века. На встречу с журналистами Яна пришла с сумочкой Dior стоимостью 530 тысяч рублей и поделилась амбициозными планами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Будущий отель станет своеобразным продолжением семейной коллекции антиквариата, которую Рудковская и Евгений Плющенко собирали на протяжении 20 лет. По задумке продюсера, современными в интерьерах будут лишь несколько арт-объектов, а основную часть обстановки составят винтажные предметы и антикварная мебель.
«Полностью с антикварной мебелью, будет всего 5-6 арт-объектов нашего времени, все остальное — винтаж, 19 и начало 20 века. Это большая коллекция нашего с Женей антиквариата, который мы собирали на протяжении 20 лет нашего союза», — рассказала Яна на открытии бутика Tissagio в Crocus City Mall.Особое внимание Рудковская уделила атмосфере: гости смогут спать на кроватях с пуховыми перинами и почувствовать себя участниками жизни дореволюционной знати. А вот привычные удобства могут остаться за дверью. Продюсер выступает против телевизоров, изначально была не в восторге даже от холодильников и призналась, что хотела бы забирать у постояльцев телефоны.
Попасть в заведение сможет не каждый желающий с улицы. По словам Яны, отель рассчитан на тех, кто действительно хочет погрузиться в историческую атмосферу, а для бронирования потребуется своеобразный «звонок другу». Всего в гостинице планируют открыть 13 номеров.
При этом цены, как уверяет Рудковская, не будут заоблачными — стоимость обещают установить на уровне московских пятизвездочных отелей. Так что за путешествие в XIX век, возможно, придется заплатить вполне по-современному. Главное — не забыть, что телефон на входе могут попросить оставить.