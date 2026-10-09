«Для русской знати»: Яна Рудковская готовит отель для избранных гостей

09 октября 2026, 11:36

Яна Рудковская строит пятизвездочный отель с антиквариатом

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская решила перенести гостей в дореволюционную Россию. Продюсер рассказала о строительстве бутик-отеля, где все будет напоминать об интерьерах XIX века. На встречу с журналистами Яна пришла с сумочкой Dior стоимостью 530 тысяч рублей и поделилась амбициозными планами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Будущий отель станет своеобразным продолжением семейной коллекции антиквариата, которую Рудковская и Евгений Плющенко собирали на протяжении 20 лет. По задумке продюсера, современными в интерьерах будут лишь несколько арт-объектов, а основную часть обстановки составят винтажные предметы и антикварная мебель.





«Полностью с антикварной мебелью, будет всего 5-6 арт-объектов нашего времени, все остальное — винтаж, 19 и начало 20 века. Это большая коллекция нашего с Женей антиквариата, который мы собирали на протяжении 20 лет нашего союза», — рассказала Яна на открытии бутика Tissagio в Crocus City Mall.