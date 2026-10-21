«Мне повезло с любимыми женщинами»: 30 лет изменял жене, а дочь стала психически нездоровой. Зачем мать отвела Александра Збруева к вдове Вахтангова?
Его отца расстреляли по подложному доносу. Мать с младенцем отправили в ссылку, старший брат выживал в Москве один — квартиру отобрали, и подростку приходилось продавать вещи, чтобы не умереть с голоду. Сегодня Александру Збруеву почти 90 лет, он по-прежнему служит в «Ленкоме». Но за более чем 60 десятилетиями на одной сцене скрывалась другая жизнь — с предательством, двумя семьями и дочерью, которую сломала правда об отце. Как мальчик из ссыльной семьи стал одним из самых ведущих актёров страны и почему личная жизнь «Ганжи» оказалась куда сложнее экранных образов, расскажет «Радио 1»
«Счастливая» советская семья: донос, ссылка и проданные вещиАлександр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Его отец, Виктор Алексеевич, занимал должность заместителя наркома связи СССР. Мать происходила из дворянской семьи и имела актёрское образование. Саша не успел узнать отца: его арестовали по подложному доносу, когда мальчику было всего пять месяцев. Татьяна Александровна носила передачки в тюрьму, не зная, что мужа давно нет в живых. Её с младенцем отправили в ссылку в Рыбинск Ярославской области.
Старший брат остался в Москве один: квартиру на Арбате отобрали, и ему приходилось продавать вещи, чтобы выжить. Вернувшись в Москву, Татьяна Александровна устроилась на завод — о сцене, где когда-то играла, пришлось забыть. Младший из сыновей не тянулся к актёрской профессии, но мать всё равно брала его с собой на спектакли старшего брата, который был студентом Щукинского училища. Постепенно мальчик проникся. В школе Саша учился плохо, дважды оставался на второй год, и когда он заявил, что пойдёт грузчиком, женщина пришла в ужас. Она отвела его к вдове Вахтангова, и та, заметив в юноше искру, помогла подготовиться. Через год Збруева приняли в «Щуку». Позже артист не раз говорил, что оказался на подмостках по протекции — и что именно театр уберёг его от всех жизненных невзгод.
«Ленком», который стал вторым домомС 1961 года Збруев служит в «Ленкоме». 60 с лишним лет на одной сцене. В кино карьера тоже сложилась блестяще: «Мой младший брат», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Одиноким предоставляется общежитие». Его герои были мужественными, надёжными, честными — женщинам оставалось только вздыхать. Однако за пределами съёмочной площадки актёр жил совсем по-другому.
Валентина Малявина: брак, который закончился предательствомВ 1959 году Збруев женился на Валентине Малявиной — актрисе, которую знали по «Иванову детству» Тарковского. Ей было 18 лет, ему — 21. Брак продлился четыре года. По одной из версий, расстались они после трагедии: женщина потеряла ребёнка, и это отдалило супругов. По другой — причиной стала измена.
Для Александра это было настоящим ударом: муж подал на развод. Валентина потом пошла под венец с режиссёром Павлом Арсеновым, родила дочь, которая умерла через несколько дней из-за врачебной ошибки. Брак распался в 1963 году.
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Жизнь «актрисы с грустными глазами» закончилась трагически: в 1983 году её обвинили в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько и приговорили к девяти годам; подсудимая отсидела четыре и вышла по амнистии. В 2001 году Малявина ослепла и жила в закрытом пансионате. Она умерла в 2021 году. Збруев на похороны бывшей супруги не пришёл.
Самая красивая пара советского кино: история любви и предательстваА потом в его жизни появилась Людмила Савельева — легендарная Наташа Ростова из «Войны и мира», обладательница «Оскара». Они работали в соседних павильонах «Мосфильма» и однажды встретились в актёрской столовой. Савельева потом признавалась, что влюбилась в будущего мужа заочно — ещё когда видела его в кино. В 1967 году возлюбленные поженились, через год родилась дочь Наташа. Их называли самой красивой и образцовой парой советского кино. Все завидовали. А Збруев в это время уже изменял.
Любовь на две семьи длиной в 30 летЕлена Шанина — актриса «Ленкома», красавица, звезда «Юноны и Авось». Они выходили на одну сцену — и между ними вспыхнуло чувство. А в 1992 году у пары родилась дочь Татьяна. Збруев признал ребёнка, дал ей свою фамилию. А потом вернулся к жене. Савельева узнала об измене и требовала развода. Но Збруев не ушёл.
Причина оказалась страшной: их старшая дочь Наташа тяжело заболела. У неё возникли серьёзные проблемы с психикой. Збруев не мог оставить семью в такой момент. И остался, но и от Шаниной не ушёл. Так началась жизнь на две семьи, которая длилась больше 30 лет. Людмила знала обо всём — и Елена была в курсе. Обе женщины принимали эту ситуацию. «Эллочка-людоедка» не настаивала на разводе. «Женька Комелькова» не выгоняла мужа. Они существовали в этом странном треугольнике, и никто не решался его разрушить. Позднее, в интервью актёр признавал: «Я знаю, что причинял боль. Но у нас с Еленой была любовь — родилась дочь Танечка, и это большое счастье».
Наташа и Татьяна: две дочери, две судьбыНаташа выросла, узнала об изменах отца. По данным прессы, у неё диагностировали серьёзное психическое расстройство. Однако в интервью StarHit актёр категорически отрицал, что дочь страдала из-за его романа.
«Поверьте, ни разу не было такого, чтобы Наташа высказала свои претензии, обвинила меня в чём-то, показала, что расстроена… Откуда об этом может знать совершенно чужой человек? Мне повезло с любимыми женщинами. Меня понимают. Ни Люся, ни Наташа, ни Лена, ни Таня никогда не упрекали меня, не устраивали сцен и разборок», — заявил он.Наследница лечилась в клинике, предпочитает уединение, практически не общается с родителями. Савельева всю жизнь посвятила дочери, пытаясь ей помочь.
Татьяна Збруева выросла и пошла по стопам родителей: окончила ГИТИС, с 2014 года служит в «Ленкоме», играет в спектаклях, снимается в кино. Носит фамилию отца и поддерживает с ним отношения. В 2024 году Татьяна родила сына Льва — так Збруев впервые стал дедушкой в 86 лет.