«Мне повезло с любимыми женщинами»: 30 лет изменял жене, а дочь стала психически нездоровой. Зачем мать отвела Александра Збруева к вдове Вахтангова?

21 октября 2026, 14:40

Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Его отца расстреляли по подложному доносу. Мать с младенцем отправили в ссылку, старший брат выживал в Москве один — квартиру отобрали, и подростку приходилось продавать вещи, чтобы не умереть с голоду. Сегодня Александру Збруеву почти 90 лет, он по-прежнему служит в «Ленкоме». Но за более чем 60 десятилетиями на одной сцене скрывалась другая жизнь — с предательством, двумя семьями и дочерью, которую сломала правда об отце. Как мальчик из ссыльной семьи стал одним из самых ведущих актёров страны и почему личная жизнь «Ганжи» оказалась куда сложнее экранных образов, расскажет «Радио 1»





Содержание «Счастливая» советская семья: донос, ссылка и проданные вещи «Ленком», который стал вторым домом Валентина Малявина: брак, который закончился предательством Самая красивая пара советского кино: история любви и предательства Любовь на две семьи длиной в 30 лет Наташа и Татьяна: две дочери, две судьбы Что сейчас происходит в жизни звезды «Большой перемены»

«Счастливая» советская семья: донос, ссылка и проданные вещи



Александр Збруев (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

«Ленком», который стал вторым домом

Валентина Малявина: брак, который закончился предательством

«Я хочу домой»: как легендарный актёр Александр Лебедев умирал в запертой квартире с парализованной женой и безумной дочерью, морившей его голодом

Самая красивая пара советского кино: история любви и предательства



Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Любовь на две семьи длиной в 30 лет



Елена Шанина (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Наташа и Татьяна: две дочери, две судьбы

«Поверьте, ни разу не было такого, чтобы Наташа высказала свои претензии, обвинила меня в чём-то, показала, что расстроена… Откуда об этом может знать совершенно чужой человек? Мне повезло с любимыми женщинами. Меня понимают. Ни Люся, ни Наташа, ни Лена, ни Таня никогда не упрекали меня, не устраивали сцен и разборок», — заявил он.

Что сейчас происходит в жизни звезды «Большой перемены»