Выяснилось, сколько Navai заработает на концерте в Кишинёве после выхода из СИЗО
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) может получить более девяти миллионов рублей за концерт в Кишинёве.
Как сообщает «Газета.Ru», изучив продажи билетов, выступление в Молдове станет первым для артиста после освобождения из СИЗО. Отмечается, что уже 21 октября организаторы возобновили продажи билетов, однако концерт перенесли на декабрь.
Сейчас минимальная цена билета составляет 2,2 тысячи рублей, максимальная — восемь тысяч рублей. VIP-ложи стоят почти 110 тысяч рублей за большую и девять тысяч рублей за маленькую. Если Navai соберет полный стадион, выручка составит около 9,5 миллиона рублей. При этом пока половина секторов остаётся пустой.
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