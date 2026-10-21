«Я хочу домой»: как легендарный актёр Александр Лебедев умирал в запертой квартире с парализованной женой и безумной дочерью, морившей его голодом

21 октября 2026, 12:00

Александр Лебедев (Фото: кадр из фильма «Смотри в оба!»)

Он пришёл во ВГИК с гармонью и стал одним из самых снимаемых актёров советского кино, на его счету более 160 картин. Но финал у Александра Лебедева оказался страшнее любого сценария: прикованный к постели артист, у которого после съёмок «Ермака» отказали ноги, беспомощная жена с переломом шейки бедра и дочь с психическим расстройством, которая никого не пускала в дом. Когда актёра не стало, дверь пришлось взламывать. Что произошло в квартире «короля эпизодов» и кто пришёл с ним проститься, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Василий Тёркин» под гармонь: сын фронтовика, который не сдался «Я хочу домой»: роль, которая могла стать пропуском в жизнь «Лодочку!»: крик, с которого всё началось Ключи от квартиры и скромная свадьба Вопли на улице, страшный диагноз и прикованный к постели актёр. Что произошло с семьёй Лебедевых Дверь, которую пришлось взломать: голодные родители и безумная дочь

«Василий Тёркин» под гармонь: сын фронтовика, который не сдался



Александр Лебедев (Фото: кадр из фильма «Драгоценный подарок»)

«Я хочу домой»: роль, которая могла стать пропуском в жизнь

«Лодочку!»: крик, с которого всё началось



Александр Лебедев (Фото: кадр из фильма «Вечный зов»)

Ключи от квартиры и скромная свадьба

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Вопли на улице, страшный диагноз и прикованный к постели актёр. Что произошло с семьёй Лебедевых

«Дочка Лебедевых — психически нездоровый человек. Замужем никогда не была и родителям житья не давала. В своё время она была нормальной. Маленькой с моими детьми играла, потом выросла, окончила техникум, работала бухгалтером. А в 90-х внезапно сошла с ума», — цитирует подругу семьи Наталью Дмитриевну «ЭГ».

Дверь, которую пришлось взломать: голодные родители и безумная дочь