«Я хочу домой»: как легендарный актёр Александр Лебедев умирал в запертой квартире с парализованной женой и безумной дочерью, морившей его голодом
Он пришёл во ВГИК с гармонью и стал одним из самых снимаемых актёров советского кино, на его счету более 160 картин. Но финал у Александра Лебедева оказался страшнее любого сценария: прикованный к постели артист, у которого после съёмок «Ермака» отказали ноги, беспомощная жена с переломом шейки бедра и дочь с психическим расстройством, которая никого не пускала в дом. Когда актёра не стало, дверь пришлось взламывать. Что произошло в квартире «короля эпизодов» и кто пришёл с ним проститься, читайте в материале «Радио 1».
«Василий Тёркин» под гармонь: сын фронтовика, который не сдалсяАлександр Иванович Лебедев родился 26 декабря 1930 года в Воскресенске (деревня Кривякино) Московской области. Его отец пропал без вести на фронте во время Великой Отечественной войны, мать работала подсобницей на кирпичном заводе и одна растила троих детей. В шестом классе Лебедев начал заниматься в театральном кружке при клубе химкомбината. После школы он отправился в Москву поступать во ВГИК, где на вступительных экзаменах читал отрывок из поэмы Твардовского «Василий Тёркин», аккомпанируя себе на гармони. Сергей Герасимов, набиравший курс, не утвердил абитуриента, но актриса Тамара Макарова посоветовала Лебедеву обратиться в ГИТИС к педагогу Ольге Пыжовой. Та зачислила его на свой курс и помогла устроиться в студию при Центральном детском театре. В мастерской при ЦДТ Лебедев задержался всего на полгода.
«Я хочу домой»: роль, которая могла стать пропуском в жизньБудучи студентом второго курса, Лебедев получил главную роль в спектакле Центрального детского театра по пьесе Сергея Михалкова «Я хочу домой». Постановка имела успех, многие участники получили Сталинскую премию, однако Саше награда не досталась. В родную труппу после выпуска его тоже не приняли.
После окончания ГИТИСа он работал в Московском областном театре молодёжи (около года), а затем перешёл в Театр-студию киноактёра, где прослужил более 30 лет. Одной из его значительных театральных работ стала роль в спектакле «Без вины виноватые».
«Лодочку!»: крик, с которого всё началосьКинодебют состоялся в 1954 году в культовой картине Михаила Калатозова «Верные друзья» — Лебедеву доверили роль матроса с задорным криком «Лодочку!». После этого образ простого, искреннего парня закрепился за ним в сознании режиссёров. Позже он играл добродушных и надёжных мужчин: верных друзей, товарищей по фронту, заботливых соседей. Зрителям он запомнился как Ковякин в «Судьбе барабанщика», Николай Окунев в «Павле Корчагине», сержант Чижик в «Ждите писем», а ещё — находчивый торговец из «Шведской спички», весело расхваливающий свой товар: «У нас всё есть!». Но Александр не ограничивался комедийными образами — он был способен на глубокие драматические роли. Самой пронзительной страницей его творчества остаётся «Вечный зов» — работа, которая бьёт прямо в сердце. Его Иван Савельев, танкист, потерявший на войне руку, возвращается в родную деревню не сломленным: он берёт на себя заботу о колхозе, становится его председателем. В этом образе — вся боль и стойкость поколения, прошедшего через невозможные испытания и не растерявшего себя.
Ключи от квартиры и скромная свадьбаОднажды во время прогулки по Москве он присел на скамейку рядом с молодой девушкой и, преодолев застенчивость, завёл разговор. Её звали Анна. Через полгода Александр снял квартиру и протянул ей ключи: «Приходи ко мне, когда захочешь. Можешь считать этот дом и своим тоже». Свадьбу сыграли скромную — денег хватило лишь на дешёвую столовую, без гостей и помпы. В 1956 году родилась дочь Тамара. Девочка росла ласковой и отзывчивой, окончила техникум с отличием, устроилась бухгалтером.
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Вопли на улице, страшный диагноз и прикованный к постели актёр. Что произошло с семьёй ЛебедевыхСчастье оказалось недолгим. В 90-х годах с Тамарой начали происходить странные вещи: она могла выйти на улицу почти без одежды и громко кричать. Соседи не осуждали её — все понимали, что речь идёт о серьёзных проблемах с психикой.
«Дочка Лебедевых — психически нездоровый человек. Замужем никогда не была и родителям житья не давала. В своё время она была нормальной. Маленькой с моими детьми играла, потом выросла, окончила техникум, работала бухгалтером. А в 90-х внезапно сошла с ума», — цитирует подругу семьи Наталью Дмитриевну «ЭГ».В 2000-х стало ещё хуже. К тому времени и Александр Иванович, и его супруга сами тяжело болели. После съёмок в сериале «Ермак» у актёра начались серьёзные проблемы со здоровьем — ноги отказали, и он оказался прикован к постели. Для человека, который десятилетиями был на сцене и в кадре, это стало настоящим ударом. Жена, несмотря на собственные недуги, пыталась за ним ухаживать. Но потом и она оказалась в беспомощном состоянии: перелом шейки бедра сделал её практически неподвижной.
Дверь, которую пришлось взломать: голодные родители и безумная дочьСначала семью поддерживали сотрудники соцзащиты: приносили еду, лекарства, помогали по хозяйству. Но постепенно всё свелось к тому, что к родителям переехала Тамара. Её состояние не позволяло выполнять роль сиделки: по воспоминаниям соседей, она не кормила родителей и не помогала им даже с самыми базовыми потребностями. Более того, женщина никого не пускала в дом. Весь двор старался помочь: люди приносили продукты, звонили в соцслужбы, пытались достучаться до неё. Даже милиция, приезжавшая по вызовам, оказывалась бессильной — дверь оставалась закрытой. В начале сентября 2012 года Александра Ивановича не стало. По словам очевидцев, дочь всё же вызвала скорую, но врачей в квартиру не пустила. Сколько тело пролежало в квартире, выяснить так и не удалось. Датой смерти было решено считать тот день, когда Тамара сообщила о кончине родителя. Полицейским и медикам пришлось взламывать дверь.
Наследницу знаменитого отца отправили в психиатрическую клинику. Вдова прожила всего два месяца после смерти мужа. Прощание с актёром состоялось только в конце сентября в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Проводить его в последний путь пришло несколько человек: дальние родственники, соцработники и представитель Союза кинематографистов.