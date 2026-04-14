«Мне стало самой тяжко»: Полина Диброва о том, как призналась мужу в любви к другому

14 апреля 2026, 18:17

Полина Диброва рассказала, как призналась мужу в любви к Товстику

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, подробно рассказала о том, как объявила мужу о своем уходе и любви к бизнесмену Роману Товстику.





Откровением она поделилась в беседе с ведущим подкаста «Переговорка» Георгием Иващенко для «Радио 1» и Propusk.tv. По словам блогера, серьезный разговор с мужем состоялся во время семейной поездки на Сейшельские острова.





«Мне стало самой тяжко, что человек столько внимания, столько любви, столько комплиментов, столько надежд… А тут сидишь ты и понимаешь, что нет, так не получится. У меня внутри другое», — описала свои чувства Диброва.

«Мне до сих пор кажется, что все, что искренне и честно, достойно внимания», — отметила блогер.