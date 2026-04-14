«Мне стало самой тяжко»: Полина Диброва о том, как призналась мужу в любви к другому
Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, подробно рассказала о том, как объявила мужу о своем уходе и любви к бизнесмену Роману Товстику.
Откровением она поделилась в беседе с ведущим подкаста «Переговорка» Георгием Иващенко для «Радио 1» и Propusk.tv. По словам блогера, серьезный разговор с мужем состоялся во время семейной поездки на Сейшельские острова.
«Мне стало самой тяжко, что человек столько внимания, столько любви, столько комплиментов, столько надежд… А тут сидишь ты и понимаешь, что нет, так не получится. У меня внутри другое», — описала свои чувства Диброва.В какой-то момент ее «прорвало», и она больше не могла молчать. Полина подчеркнула, что не стала устраивать сцену при детях, а дождалась момента, когда они остались наедине. По ее словам, она стремилась к искренности и честности, поэтому предпочла сказать правду прямо, без увиливаний.
«Мне до сих пор кажется, что все, что искренне и честно, достойно внимания», — отметила блогер.Дмитрий, услышав признание, сказал, что ему нужно «поспать», но на следующий день Полине пришлось настоять на своем решении. При этом, по ее словам, между ними не было выяснений отношений и перечисления имен, как ранее утверждал Дибров, поскольку они всегда относились друг к другу уважительно.
Как уточнила Полина, Дмитрий назвал Романа «хорошим парнем», хотя мужчины никогда не были друзьями и их ничего не связывало, кроме дружбы их жен. Полина также добавила, что Роман — закрытый человек, далекий от мероприятий и праздников, тогда как Дмитрий — «душа нараспашку».