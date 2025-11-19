«Счастье любит тишину»: Марат Башаров тайно женился на актрисе Асе Борисовой

19 ноября 2025, 11:55

Телеведущий Марат Башаров тайно женился на своей возлюбленной Асе Борисовой

Марат Башаров (Фото: Instagram* / @maratbash1)

В звездной среде — новая тайная свадьба. 49-летний телеведущий Марат Башаров и его избранница, актриса Ася Борисова, тихо и без огласки оформили отношения.





Об этом Борисова рассказала в интервью «Экспресс газете», впервые подтвердив то, о чём поклонники догадывались уже давно.



Роман пары начался в 2022 году — в период, когда Ася находилась на стадии развода, а Башаров был свободен. С тех пор их связь оставалась предметом постоянных обсуждений, однако никаких официальных комментариев влюблённые не давали. Поклонники и СМИ не раз предполагали, что актёр и его возлюбленная тайно поженились, но Баша́ров и Борисова предпочитали хранить молчание.



Теперь слухи наконец получили подтверждение.Ася призналась, что церемония действительно состоялась, но пара намеренно не выносила её на публику.





«Это правда. Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания», — отметила актриса.