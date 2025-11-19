Блогер Ида Галич создала благотворительный фонд «Фонарик»

19 ноября 2025, 12:55

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая и блогер Ида Галич учредила благотворительный фонд «Фонарик», который будет заниматься сбором пожертвований и социальными проектами. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, организацию зарегистрировали 17 ноября. Учредителями являются Галич и Георгий Гаспарян, который уже принимал участие вместе с телеведущей в других проектах.



Отмечается, что фонд будет собирать денежные средства для оказания адресной помощи.





«Фонд будет также заниматься образовательными инициативами, выпуском материалов и информационными программами на социальные темы. Такой формат позволит совмещать быструю помощь и долгосрочные проекты», — говорится в материале.