Блогер Ида Галич создала благотворительный фонд «Фонарик»
Телеведущая и блогер Ида Галич учредила благотворительный фонд «Фонарик», который будет заниматься сбором пожертвований и социальными проектами. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, организацию зарегистрировали 17 ноября. Учредителями являются Галич и Георгий Гаспарян, который уже принимал участие вместе с телеведущей в других проектах.
Отмечается, что фонд будет собирать денежные средства для оказания адресной помощи.
«Фонд будет также заниматься образовательными инициативами, выпуском материалов и информационными программами на социальные темы. Такой формат позволит совмещать быструю помощь и долгосрочные проекты», — говорится в материале.
Галич на протяжении нескольких последних лет активно занимается благотворительностью, оказывая поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.