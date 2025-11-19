Достижения.рф

Блогер Ида Галич создала благотворительный фонд «Фонарик»

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая и блогер Ида Галич учредила благотворительный фонд «Фонарик», который будет заниматься сбором пожертвований и социальными проектами. Об этом пишет «Постньюс».



По данным издания, организацию зарегистрировали 17 ноября. Учредителями являются Галич и Георгий Гаспарян, который уже принимал участие вместе с телеведущей в других проектах.

Отмечается, что фонд будет собирать денежные средства для оказания адресной помощи.

«Фонд будет также заниматься образовательными инициативами, выпуском материалов и информационными программами на социальные темы. Такой формат позволит совмещать быструю помощь и долгосрочные проекты», — говорится в материале.

Галич на протяжении нескольких последних лет активно занимается благотворительностью, оказывая поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0