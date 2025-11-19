«Мечтала о сытых временах»: Анна Семенович призналась, что всю жизнь голодала

19 ноября 2025, 12:09

Анна Семенович рассказала о штрафах за «лишние граммы» и снах о еде

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

То, что миллионы считали идеалом красоты, Анне Семенович много лет давалось ценой жестоких ограничений. В новом откровенном признании артистка рассказала, что борьба с собственным телом началась у неё ещё в пять лет — и продолжалась десятилетиями. Об этом сообщает Super.





Тогда тренер по фигурному катанию впервые назвал маленькую Анну «толстой». С этого момента её жизнь превратилась в вечную войну — не только с соперницами на льду, но и с каждой крошкой на тарелке.



После завершения спортивной карьеры Семенович оказалась в группе «Блестящие» — и строгий контроль не закончился. За «лишние граммы» участниц могли штрафовать, поэтому весы стали едва ли не главным врагом.



Анна вспоминает, что она фактически жила голодной.





«Каждую ночь я засыпала с мечтами о том, когда же я смогу есть всё подряд. Какие только гастрономические сны мне тогда не снились. Ела я тогда только во сне и мечтала-мечтала о «сытых» временах. Но они всё никак не наступали», — рассказала она.