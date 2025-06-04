«Мне стыдно перед молодым человеком»: Ирина Дубцова обвинила Дану Борисову в наркозависимости, как отреагировала телеведущая
Ирина Дубцова в эфире реалити-шоу «Сокровища императора» в резкой форме высказалась в адрес Даны Борисовой, назвав телеведущую наркоманкой. Борисова болезненно восприняла выпад певицы. О реакции телезвезды, разразившемся скандале и реакции коллег расскажет «Радио 1».
Конфликт на съемках шоу «Сокровища императора»В девятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» произошёл конфликт между певицей Ириной Дубцовой и телеведущей Даной Борисовой. Во время обсуждения участники перешли на личности — Дубцова заявила, что Борисова является наркозависимой. Это вызвало резонанс в Сети и бурную реакцию как зрителей, так и звездных коллег.
«А твои истории про рехаб комфортно слушать? Я знаю всё про тебя! Это благородная тема, что ты наркоманка? Более благородная, чем я музыкант и посвятила этому всю жизнь?», — заявила певица в адрес телеведущей.
Эмоциональная реакция БорисовойПосле конфликта Дана Борисова призналась, что слова Дубцовой стали для неё сильным психологическим ударом. В беседе с «the VOICE» телеведущая отметила, что обычно нормально относится к негативным комментариям в свою сторону, но в момент съемок она была ментально истощена и не ожидала столь резкого перехода на личности.
«Я вижу, что все активно обратили на это внимание, и мне очень больно. Это пример того, как слово может сломить человека. Я и так была психологически уставшая к этой серии. А после того, как она меня обозвала, у меня просто опустились руки. И я, к сожалению, сдалась и выбыла в этой же серии, хотя могла еще побороться. Мне было очень больно, очень стыдно», — поделилась артистка.
Семь лет трезвости и чувство несправедливостиБорисова подчеркнула, что уже семь лет живёт в трезвости. Однако её особенно задело то, что обвинения со стороны Дубцовой были сформулированы в настоящем времени.
«26 апреля было семь лет в полной чистоте, без срывов. Я считаю себя достойным человеком и знаю, что мне нечего стыдиться. Но в этот раз все было очень жестко и на всю страну сказано. Если бы она сказала: "Ты была наркоманка", а она произнесла: "Ты — наркоманка"», — объяснила телеведущая.
Реакция общественности и звездПосле выхода эпизода пользователи Сети и коллеги Борисовой осудили высказывания Дубцовой. Певицу обвинили в неэтичном поведении. Ведущая шоу Ольга Бузова напомнила, что и сама не раз становилась объектом критики на проекте. Айза Анохина назвала Дубцову «ребёнком в теле взрослой женщины».
А вот рэпер Натан выступил в защиту Дубцовой.
«Это одиозная пара, весь интернет их обсуждает. Это сплошной негатив, особенно к Дубцовой. Но и Натан тоже своими подвигами развратного характера впечатлял неоднократно», — сказала телеведущая.Также телеведущая назвала Натана «балаболом, за словами которого ничего не стоит».
Подробности от Даны: поведение Дубцовой за кадромБорисова рассказала, что ещё до съемок шоу слышала о конфликтах, связанных с Ириной Дубцовой. В частности, вспомнила слова Прохора Шаляпина, который ранее назвал певицу «сбитым летчиком». Телеведущая заявила, что во время проекта певица часто хвасталась своими успехами и громкими именами, для которых пишет песни.
«Я не слышала в последнее время никаких хитов в ее исполнении. Правда, она там очень много хвалилась, что у нее песня на первом месте в чарте, только непонятно, что за песня, в каком она у нее чарте. И она постоянно хвасталась еще на программе, что пишет песни за звезд. Ну, в общем, постоянное хвастовство», — рассказала Борисова.Кроме того, по словам Даны, Дубцова постоянно жаловалась на самочувствие — от тахикардии до болей в ноге и высокой температуры.
«Она все время жаловалась на здоровье. Это уже было просто мемом», — поделилась Дана.
Личная жизнь и поддержка близкихБорисова отметила, что испытывает неловкость перед своим новым возлюбленным — бизнесменом из Великобритании. Она боится, что публичный скандал может повлиять на их отношения.
«Мне очень стыдно перед моим молодым человеком. Мы не так давно встречаемся и он всех нюансов моей истории не знает», — поделилась телеведущая.При этом дочь телеведущей, Полина, поддержала мать и отнеслась к ситуации спокойно.