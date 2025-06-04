Anna Asti появилась в компании загадочного спутника

Anna Asti вышла в свет с Глебом Рыжковым
Анна Асти ( Фото: Instagram * @asti )

На светском мероприятии Anna Asti появилась в компании незнакомца, что вызвало переполох среди поклонников. Очевидцы утверждают, что мужчина вел себя с певицей отнюдь не по-дружески, обнимая ее за талию.



Личность загадочного спутника удалось установить — им оказался Глеб Рыжков. Первоначально сообщалось о его связях с медиамагнатами и даже сотрудничестве с Кардашьянами, однако позже выяснилось, что его достижения сильно преувеличены.

По слухам, певица все еще планирует расставание с мужем, но продолжит с ним сотрудничество в рабочих проектах.
​*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.


Виктория Иванченко

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