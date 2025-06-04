Anna Asti появилась в компании загадочного спутника

04 июня 2025, 16:41

Anna Asti вышла в свет с Глебом Рыжковым

Анна Асти ( Фото: Instagram * @asti )

На светском мероприятии Anna Asti появилась в компании незнакомца, что вызвало переполох среди поклонников. Очевидцы утверждают, что мужчина вел себя с певицей отнюдь не по-дружески, обнимая ее за талию.