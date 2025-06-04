Косметолог Мухина раскрыла секрет молодости актрисы Климовой

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

В сети пользователи активно обсуждают внешность 47-летней Екатерины Климовой. У актрисы не заметны какие-либо признаки старения на лице. Звездный косметолог и пластический хирург Марият Мухина рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, какие процедуры позволили артистке сохранить молодость.



По словам эксперта, знаменитость прибегает к различным техникам, которые помогают сохранить свежесть лица и красоту.

«В первую очередь Екатерина Климова очень успешно работает с косметологом-дерматологом и делает Full Face, то есть ей производят контурную пластику по увеличению губ», — рассказала Мухина.

Косметолог подчеркнула, что в списке процедур актрисы также есть бьютизация. С помощью данной методике специалисты увеличили Екатерине скулы, что позволило удлинить овал лица.

Не обошлось в случае с Климовой и без ботулинотерапии, заключила пластический хирург.

*Запрещен в РФ

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