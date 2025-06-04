Косметолог Мухина раскрыла секрет молодости актрисы Климовой
В сети пользователи активно обсуждают внешность 47-летней Екатерины Климовой. У актрисы не заметны какие-либо признаки старения на лице. Звездный косметолог и пластический хирург Марият Мухина рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, какие процедуры позволили артистке сохранить молодость.
По словам эксперта, знаменитость прибегает к различным техникам, которые помогают сохранить свежесть лица и красоту.
«В первую очередь Екатерина Климова очень успешно работает с косметологом-дерматологом и делает Full Face, то есть ей производят контурную пластику по увеличению губ», — рассказала Мухина.
Косметолог подчеркнула, что в списке процедур актрисы также есть бьютизация. С помощью данной методике специалисты увеличили Екатерине скулы, что позволило удлинить овал лица.
Не обошлось в случае с Климовой и без ботулинотерапии, заключила пластический хирург.
*Запрещен в РФ