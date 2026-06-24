«Мне стыдно за дочь»: как мать Лизы прилюдно её унизила, а Михаил Боярский запретил встречаться с Данилой Козловским. Скелеты в шкафу знаменитого семейства
За образом идеальной семьи Боярских скрывались годы напряжения и обид. Телезрителей до сих пор волнует, что на самом деле стоит за публичным «стыдом» Ларисы Луппиан за дочь. И действительно ли Михаил Боярский пытался вмешаться в личную жизнь Лизы, когда рядом с ней появился Данила Козловский. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Звёздная фамилия как испытаниеС ранних лет будущая актриса жила в условиях повышенного общественного интереса. И долгое время отстаивала перед родителями право на самостоятельность в вопросах жизненного и творческого пути. Елизавета Боярская выросла в семье звёзд театра и кино Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.Позже сама актриса признавалась, что в юности тяготилась их славой и избегала публичности. Однако скрыться от внимания широкой аудитории не удавалось. По мере роста её карьеры всё чаще возникали разговоры о том, что успеха наследница знаменитой династии добилась исключительно благодаря известной фамилии и связям отца.
Неожиданное заявление материНесколько лет назад Лариса Луппиан дала откровенное телевизионное интервью. Слова супруги знаменитого д’Артаньяна вызвали бурную реакцию зрителей. В эфире программы «Звезды сошлись» актриса призналась, что ей иногда бывает стыдно за дочь. По мнению родительницы, Лиза плохо готовит и далека от образа идеальной хозяйки.
Эта фраза моментально разлетелась по соцсетям и СМИ. Многие зрители оказались в шоке от такой публичной критики. Одни увидели в словах обычную семейную иронию.
Другие заподозрили серьёзный конфликт. На самом деле за этой резкостью скрывалась глубокая история. Лариса объясняла, что Лиза с юных лет была одержима профессией. Театр и постоянные съёмки занимали всё её время. В семье по этому поводу часто возникали споры.
Сама девушка призналась, что научилась готовить только во время пандемии. Она начала ходить на кулинарные мастер-классы и радовать близких вкусной едой. Однако публика запомнила именно жёсткую формулировку. Фраза «мне стыдно» стала для многих символом сложных отношений в знаменитой семье.
Противодействие отцаНаибольшего накала обстановка достигла в годы, когда Елизавета Боярская училась в театральной академии и сблизилась с Данилой Козловским. Их роман обсуждали все — пара считалась одной из самых красивых среди молодых актёров того времени. Вместе они осваивали профессию, играли в студенческих спектаклях и постоянно находились рядом. Слухи об их романе ходили давно, но артисты предпочитали молчать. Лишь спустя годы Козловский косвенно подтвердил эти догадки. В интервью YouTube-каналу Ирины Шихман** актёр рассказал о студенческом романе с Елизаветой.
«Лизу бесконечно люблю и уважаю», — признался Данила.Отцу Елизаветы этот союз не нравился. Народный артист РСФСР был крайне строг к поклонникам дочери. Он не считал Данилу подходящей партией, а личная жизнь Лизы всегда оставалась для него больной темой. Актёр искренне переживал и хотел видеть рядом с наследницей надёжного мужчину.
«Почему нет»: Глюкоза готова стать бабушкой
Друзья семьи вспоминали весьма жёсткую реакцию актёра на потенциальных женихов. В итоге история романа Данилы и Лизы переросла в настоящий конфликт поколений. Молодая артистка пыталась строить собственную жизнь, однако родители продолжали видеть в ней ребёнка. Они отчаянно хотели уберечь дочь от возможных ошибок.