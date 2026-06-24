«Мне стыдно за дочь»: как мать Лизы прилюдно её унизила, а Михаил Боярский запретил встречаться с Данилой Козловским. Скелеты в шкафу знаменитого семейства

24 июня 2026, 13:51

Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)

За образом идеальной семьи Боярских скрывались годы напряжения и обид. Телезрителей до сих пор волнует, что на самом деле стоит за публичным «стыдом» Ларисы Луппиан за дочь. И действительно ли Михаил Боярский пытался вмешаться в личную жизнь Лизы, когда рядом с ней появился Данила Козловский. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».





Содержание Звёздная фамилия как испытание Неожиданное заявление матери Противодействие отца Как сложилась личная жизнь Елизаветы Боярской

Звёздная фамилия как испытание



Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)

Неожиданное заявление матери

Противодействие отца



Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

«Лизу бесконечно люблю и уважаю», — признался Данила.

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Как сложилась личная жизнь Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская с супругом (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)