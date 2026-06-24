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«Несущая смерть»: Почему Седоковой не везет с мужчинами

Экстрасенс Миронова: Седокова является черной вдовой
Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что певица Анна Седокова несет энергетическую угрозу для мужчин. Об этом стало известно 22 июня.



По словам Мироновой в беседе с Общественной Службой Новостей, в энергетическом поле артистки заложена программа, которая может приводить к трагическим последствиям для ее возлюбленных. Эзотерик считает, что участь покойного экс-супруга Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, может ждать любого мужчину, который решит приблизиться к певице или влюбится в нее.

«Анна — черная вдова, несущая смерть потенциальным ухажерам», — прокомментировала спикер.
Тем не менее экстрасенс отметила, что ситуацию можно исправить. Для этого Седоковой необходимо пройти 40-дневный курс послушания, который, по мнению собеседницы ОСН, очистит ее негативное энергополе. Также Миронова добавила, что потенциальным женихам певицы стоит обзавестись сильной магической защитой, чтобы избежать возможных рисков.
Никита Кротов

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