«Несущая смерть»: Почему Седоковой не везет с мужчинами

24 июня 2026, 11:22

Экстрасенс Миронова: Седокова является черной вдовой

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что певица Анна Седокова несет энергетическую угрозу для мужчин. Об этом стало известно 22 июня.





По словам Мироновой в беседе с Общественной Службой Новостей, в энергетическом поле артистки заложена программа, которая может приводить к трагическим последствиям для ее возлюбленных. Эзотерик считает, что участь покойного экс-супруга Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, может ждать любого мужчину, который решит приблизиться к певице или влюбится в нее.





«Анна — черная вдова, несущая смерть потенциальным ухажерам», — прокомментировала спикер.