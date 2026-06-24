«Несущая смерть»: Почему Седоковой не везет с мужчинами
Экстрасенс Миронова: Седокова является черной вдовой
Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что певица Анна Седокова несет энергетическую угрозу для мужчин. Об этом стало известно 22 июня.
По словам Мироновой в беседе с Общественной Службой Новостей, в энергетическом поле артистки заложена программа, которая может приводить к трагическим последствиям для ее возлюбленных. Эзотерик считает, что участь покойного экс-супруга Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, может ждать любого мужчину, который решит приблизиться к певице или влюбится в нее.
«Анна — черная вдова, несущая смерть потенциальным ухажерам», — прокомментировала спикер.Тем не менее экстрасенс отметила, что ситуацию можно исправить. Для этого Седоковой необходимо пройти 40-дневный курс послушания, который, по мнению собеседницы ОСН, очистит ее негативное энергополе. Также Миронова добавила, что потенциальным женихам певицы стоит обзавестись сильной магической защитой, чтобы избежать возможных рисков.