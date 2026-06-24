21-летнюю жену Егора Бероева заподозрили в беременности

24 июня 2026, 10:37

Егор Бероев и Анна Панкратова (Фото: Инстаграм*/egorberoev)

Поклонники актера Егора Бероева предположили, что его 21-летняя жена, балерина и актриса Анна Панкратова, может быть беременна. Об этом сообщает издание «7Дней».