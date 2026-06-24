21-летнюю жену Егора Бероева заподозрили в беременности
Поклонники актера Егора Бероева предположили, что его 21-летняя жена, балерина и актриса Анна Панкратова, может быть беременна. Об этом сообщает издание «7Дней».
Поводом стал образ Панкратовой на премьере сериала «Марик», режиссером которого является сам Бероев. Девушка появилась в свободном закрытом платье и прикрывающей живот куртке.
Издание также отмечает, что в феврале супруги побывали в клинике репродуктивной медицины. По словам очевидцев, молодая жена актера перестала подчеркивать фигуру и употреблять алкоголь на светских мероприятиях.
Бероев женился на Панкратовой в том же месяце. До этого он более 20 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Алферовой. Артист заявил, что расстался с супругой в 2022 году, однако официальный развод они оформили в 2025-м. У Бероева и Алферовой есть общая дочь — 18-летняя Евдокия.
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