«Мне всего 13, тебя посадят за совращение»: Как Сергей Соловьёв начал отношения с юной девушкой, почему избежал наказания?
Сергей Соловьёв — знаменитый российский кинорежиссёр и сценарист, народный артист России. Он стал известен благодаря фильмам 1980-х, таким как «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Эти картины стали символами перестройки и отражали дух своего времени. Роман мужчины с Татьяной Друбич оказался сложным и противоречивым. Девушка познакомилась с ним в 1974 году, когда ей было всего 14 лет, а ему — 30. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Встреча на съемкахПервая встреча произошла на съемочной площадке. Девушка не собиралась играть в кино, но, увидев этого мужчину, сразу влюбилась без памяти.
«Я влюбилась в Сережу сразу. Он показался мне молодым, удивительно обаятельным, умным и совершенно иным человеком по сравнению с другими взрослыми вокруг», — вспоминала Татьяна.
Сергей Соловьев изначально не видел в юной школьнице свою героиню. Режиссёр представлял эту роль более зрелой. Но ассистенты и помощники сразу прониклись симпатией к девушке. Они начали активно её продвигать. Фотографии Друбич незаметно подкладывали Соловьеву в карманы. В конце концов он утвердил её на роль.
Тайный романТак Татьяна стала не только главной героиней фильма, но и центральной фигурой в жизни режиссёра. На тот момент Сергей был женат. Его супруга, Марианна Кушнерова, ждала их первого ребёнка. Однако на съёмочной площадке режиссёр всё больше внимания уделял юной актрисе. Их сближение началось с обычного дождя, который застал их вместе в беседке. Затем последовала ночная поездка по пушкинским местам. Коллеги по площадке замечали особые отношения: Татьяна часто убегала к Соловьёву, даже вместо танцев со сверстниками.
Фильм получился удивительно лиричным и завоевал любовь миллионов зрителей. Уже на последних съёмках режиссёр спросил Татьяну, где сможет её снова увидеть.
«В школе, конечно», — бросила она.
Лишь тогда Соловьёв осознал, что его муза — ещё обычная ученица. После этого он стал регулярно забирать её из учебного заведения на своей машине. В квартале от школы Татьяна быстро переодевалась из формы в платье, и они вместе гуляли по городу. К семи вечера режиссёр возвращал девушку домой, а сам ехал к семье.
«Это было настоящее счастье. Он казался мне невероятно остроумным, живым. Его ум меня покорял, а когда мужчина умный, он и выше, и красивее», — делилась артистка.
Мать Татьяны не препятствовала отношениям дочери со взрослым режиссёром, видя в этом карьерные перспективы. Ходили слухи, что она даже давала дочери советы, как удержать любимого. Сама Друбич была бесконечно влюблена, хотя и не верила в общее будущее. Она не требовала развода и даже предупреждала Соловьёва об уголовной ответственности за связь с несовершеннолетней.
«Я ему говорила: если наша история откроется, тебя посадят лет на пятнадцать за совращение», — отмечала знаменитость.Жена режиссёра, Марианна, узнала об этом романе и написала жалобу в горком. Однако Соловьёва, уже известного к тому времени режиссёра, лишь побеседовали о морали. Серьёзных последствий не последовало. За время их отношений Татьяна окончила школу и поступила в медицинский институт. Актрисой себя она не считала, но продолжала сниматься в фильмах любимого мужчины.
Долгожданная свадьбаВ каждой новой картине Сергея зритель видел, как режиссёр любуется своей героиней. Татьяна Друбич постепенно превращалась из подростка в изящную молодую женщину. Их тайный роман мог бы длиться и дальше, но ситуацию изменил другой поклонник. В юную актрису влюбился молодой скрипач. Узнав об этом, Соловьёв быстро принял решение. Он немедленно развёлся с женой.
7 июня 1983 года влюбленные официально поженились. Первые годы их совместной жизни были наполнены счастьем. В 1985 году у пары родилась дочь Анна. Этот момент ещё больше укрепил их союз. Сама Татьяна к тому времени окончила ординатуру и стала практикующим гомеопатом. Их брак продлился шесть лет — до 1989 года. Ни она, ни он публично не раскрывали точных причин расставания. В окружении ходили разговоры о возможном новом увлечении режиссёра. Некоторые считали, что чувства со временем просто остыли.
Но даже после развода они сохранили дружеские и профессиональные связи. Продолжали вместе жить и работать. В декабре 2021 года Сергей Соловьёв ушёл из жизни в возрасте 77 лет. В свой последний день он успел поговорить с Татьяной по телефону. Сегодня женщина почти не появляется на экране. Она занимается благотворительностью, помогает хосписам и ведёт очень приватный образ жизни.