«Мне всё разрезали не там»: куда пропала 73-летняя Татьяна Веденеева после измен мужа и почему раскрыла правду только сейчас?
В юности Татьяна Веденеева мечтала стать космонавтом и зачитывалась научной фантастикой, а попала в телевизор почти случайно — заменив ушедшего в командировку коллегу на пару выпусков. Эти «пара выпусков» растянулись на десятилетия, но за кадром главная няня страны пережила донос и увольнение «одним факсом», о причинах которого до сих пор ходят слухи. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Когда всё вокруг — сплошное «нельзя»Татьяна Веденеева появилась на свет 10 июля 1953 года в Сталинграде (сейчас — Волгоград). Детство будущей телезвезды прошло в строгости: родители, работники сталелитейного завода, требовали от дочери только отличных оценок и не позволяли отвлекаться на «глупости» — наряды, мальчишек и прочие пустяки. Даже в подростковом возрасте любая встреча с подругами или поход на танцы требовали долгих уговоров и отцовского разрешения.Мать не учила девочку женским хитростям — макияжу, одежде, флирту. Всему этому Веденеева училась, уже будучи взрослой. И здесь важную роль сыграли преподаватель ГИТИСа Евгения Козырева, а также первый муж и сама жизнь, которая быстро заставила вчерашнюю школьницу стать самостоятельной. При этом в юности Татьяна мечтала стать космонавтом, а не звездой.
«Я читала научные журналы, фантастику и во всё, что там писали, верила. Легко могла представить себя на других планетах. Надо мной, помню, все посмеивались...» — вспоминала Веденеева в интервью «Экспресс газете».
Она слышала в свой адрес обидные прозвища — и бросила себе вызовРодители мечтали видеть наследницу врачом или инженером. Театр в их глазах был несерьёзной профессией, а сомнительной авантюрой. Так что заявление Татьяны о намерении поступать в ГИТИС обернулось домашним скандалом. Главный страх матери и отца был в том, что, если дочь провалится, будет стыдно перед соседями и знакомыми. Девушка объяснила близким родственникам, что в Саратове провал будет куда позорнее — все вокруг узнают.
А Москва — другое дело: далеко, страшно, зато в случае неудачи можно начать всё с чистого листа. В 16 лет она отправилась покорять столицу. На экзамене Татьяна читала отрывок из «Гадкого утёнка» Андерсена. Перед комиссией предстала в синем платье, синих лакированных туфельках и с пышной бабеттой на голове. Эту причёску, по воспоминаниям Веденеевой, потом высмеяли — назвали стогом сена, — но, видимо, именно наивный и немного нелепый образ подкупил экзаменаторов.
«Я чувствовала себя гадким утёнком, но вдруг превратилась в лебедя», — признавалась телеведущая изданию «kp.ru».Благодаря своей непосредственности она поступила с первого раза. Уже после первого курса студентку пригласили в кино. Были каникулы, поэтому нарушать правила ГИТИСа не пришлось: во время учёбы учащимся запрещено сниматься. Однако в юности Веденеева была полновата — один зритель даже сравнил её с девушкой с картин Ренессанса, поэтому режиссёр Самсон Самсонов поставил жёсткое условие: нужно срочно похудеть. Татьяна решительно взялась за себя. За пару месяцев начинающая актриса сбросила почти десять килограммов. «Мне понравилось быть худенькой», — говорила артистка.
Знамение перемен: культовый фильм и легендарное платьеВеденеева известна по роли Элли Делей в комедии Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тётя!». Этот фильм с Александром Калягиным в образе «тётушки» Чарлея, Арменом Джигарханяном, Гафтом и Казаковым стал классикой отечественного кино. Однако уроженка Сталинграда попала в картину случайно. Изначально роль племянницы донны Розы утвердили для Анастасии Вертинской. Но та выбрала другой проект, и тогда на съёмки пригласили студентку Таню.
«Я получила эту роль на четвёртом курсе ГИТИСа чудом», — признаётся актриса.Для вчерашней «девушки Ренессанса» стало маленькой победой то, что она смогла влезть в костюм, сшитый для хрупкой Вертинской. Правда, сама роль почти не давала возможности молоденькой артистке проявить себя — у Элли Делей не было больших монологов, так что посоревноваться в кадре с Калягиным и Джигарханяном или хотя бы пошутить рядом с ними не вышло. Впрочем, Веденеева об этом не жалеет.
«Моя героиня, племянница донны Розы Элли Делей, которая не так часто появляется на экране и у которой почти нет слов, запомнилась тем, что она была противовесом всему тому сумасшествию, что творилось на экране. Она смотрела на это с широко открытыми глазами и с чистой душой...» — отмечает ведущая.В одном из интервью главная «няня» страны поделилась, что сам процесс съёмок оказался непростым. Звёздную мужскую компанию собирали в павильоне по ночам, а операторам каким-то чудом удавалось создавать иллюзию солнечного сада в темноте. Вопреки ожиданиям, премьера фильма не сделала волгоградку звездой в одночасье.
«Меня не узнавали на улице. Популярность пришла позже», — говорит она.Роль в кино прошла незаметно, зато телевизионная карьера принесла всенародную любовь.
Почему она так не любила, когда её называли «тётей Таней»?После ГИТИСа Веденееву приняли в Театр имени Маяковского. Однако для полноценной работы требовалась московская прописка. Без регистрации в столице режиссёр не мог выпускать актрису на сцену. Заключать фиктивный брак ради штампа Татьяна категорически отказалась. Тогда Веденеева по совету подруги пришла на конкурс дикторов.
Девушка появилась без макияжа и подготовки, но блестяще прочитала текст и прошла отбор. В начале карьеры, из-за неопытности, Татьяне доверили только ночные эфиры на Дальний Восток. А в 1977 году артистка стала ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!». Всё случилось, когда Владимир Ухин, бессменный ведущий детской программы, уехал в длительную командировку, а передачу нужно было выпускать ежедневно. Веденееву позвали как временную замену — на пару выпусков, не больше. Но юные зрители полюбили новое лицо программы мгновенно, и Татьяна быстро стала постоянной ведущей. Поначалу 25-летнюю девушку пугало, что взрослые мужчины называют её «тётей Таней». Однако позже она привыкла и даже стала гордиться этим именем, которое стало символом доверия.
Для ведущей, по её словам, куклы были не просто реквизитом, а настоящими живыми друзьями. В каждой сценке выстраивалась своя драматургия. Озорной Хрюша и рассудительные Степашка с Филей без лишних нравоучений объясняли малышам, что такое хорошо и плохо. Как рассказывала Веденеева в беседе с «Комсомольской правдой», настоящий масштаб влияния программы Татьяна осознала благодаря неожиданному признанию.
Однажды на мероприятии к ней подошла женщина и сказала: «Вы такую огромную роль сыграли в моей жизни… У меня несколько бизнесов, и в них тоже есть ваш вклад». Телеведущую это откровение искренне удивило. Секрет успеха крылся в особом подходе. Татьяна общалась с детьми на равных, проявляя к ним глубокое уважение. Эта доверительная интонация закладывала в юных зрителях правильный фундамент для их будущей взрослой жизни.
Завистники за спиной и поездки по стране с мягкой игрушкойС ростом популярности Татьяны появилась и зависть. Интриги и напряжённые отношения с товарищами по цеху стали частью рабочей жизни обладательницы самой обаятельной улыбки. Один случай даже мог стоить Веденеевой карьеры. В 1970-х годах, находясь во Франции с советской делегацией, она задержалась на пару дней после официальной программы. По возвращении коллеги написали донос, обвинив телеведущую в «аморальном поведении».
Дело дошло до министра культуры, что грозило полным крахом репутации. По воспоминаниям легендарной наставницы Хрюши и Степашки, от увольнения и позора её спасло личное заступничество Леонида Брежнева. Карьера телеведущей не ограничивалась отечественными экранами. Несколько лет Татьяна Вениаминовна проработала в Японии, где вела передачи по изучению русского языка. Позже она отправилась в США, чтобы представить там «Спокойной ночи, малыши!». В Америку диктор взяла с собой только Степашку, которого озвучивала сама.
Семейные драмы «тёти Тани»: алкоголь, измены и ребёнок, которого не сталоПервым избранником любимицы детворы и взрослых стал художник-реставратор Валерий Шапошников, который был старше на 13 лет. В 1983 году на свет появился их сын Дмитрий. Но совместная жизнь не принесла счастья. Веденеева тащила на себе всё: работу, домашние хлопоты и заботы о малыше.
Супруг, столкнувшись с профессиональными неудачами, пристрастился к алкоголю. Осознав, что подобная среда пагубно влияет на мальчика, Татьяна решила разорвать этот порочный круг. Долгое время молодая женщина пыталась сохранить брак, но в итоге всё же подала на развод.
«Я не могла смириться с тем, что ребёнок растёт, когда мама на работе, а папа дома пьёт коньяк», — вспоминала актриса в интервью «Комсомольской правде».Второй союз Татьяны Веденеевой с предпринимателем Юрием Бегаловым поначалу вселял надежду. Роман, зародившийся на работе, казался началом той самой спокойной и зрелой любви. Однако эта история завершилась чередой тяжелых испытаний. Первой трагедией стала потеря ребёнка.
Актриса уже готовилась к родам, но несчастный случай перечеркнул эти планы. Вскоре открылась и другая, не менее болезненная правда: выяснилось, что у супруга есть другая спутница, которая также ждет от него наследника. Для Веденеевой это стало сокрушительным ударом, ведь женщина была уверена в прочности этого брака. Союз распался мгновенно. При этом Татьяна сохранила достоинство и не стала выносить личные драмы на публику, избежав громких скандалов.
Исчезновение любимой няни: увольнение по факсуВ начале 90-х Татьяна уехала в Лондон, чтобы устроить сына в школу. Из-за затянувшихся обстоятельств и проблем со здоровьем исполнительница эпизодической роли в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!» попросила у руководства дополнительное время за свой счёт. Однако дирекция поставила жёсткое условие: либо выходить на работу, либо увольняться. Веденеева выбрала второе и отправила заявление по факсу. Так звезда советских экранов внезапно исчезла из эфира. Несколько лет всесоюзная няня прожила за границей, занимаясь семьёй и бизнесом. Однако в 2000 году приняла решение вернуться на родину. Коллеги не понимали этого шага, но у актрисы был твёрдый ответ.
«Остаются там, если здесь делать нечего. А какой смысл оставаться, если здесь есть дело? Жить дома всегда интереснее и лучше», — пояснила она.Легендарную ведущую снова начали звать на телевидение. Однако страна и времена уже сильно изменились, поэтому вернуть былую всенародную славу не удалось.
Три страны, три дома и никакой роскоши: недвижимость ВеденеевойВ прессе периодически появляются публикации о зарубежной недвижимости Татьяны Веденеевой. В собственности телеведущей находятся три объекта: квартира в Латвии, жильё во Франции и дом в Подмосковье. При этом сама она не считает свои владения роскошными. Рижская квартира занимает всего 40 квадратных метров, но расположена в самом центре. Веденеева признавалась, что купила её из любви к городу, а не ради удобных поездок по Европе.
Интерьер выполнен в классическом стиле, а гордостью хозяйки стала кухня, сделанная на заказ. Также у «феи из телевизора» есть пентхаус на Лазурном берегу. По слухам, его подарил бывший муж. Квартира находится у моря, но лишена сада и бассейна.
«Разрезали там, где я не просила»: неудачный опыт ВеденеевойТатьяна Веденеева никогда не скрывала, что её молодость — это не только хорошая наследственность, но и работа хирургов. Однако один из таких опытов во Франции оказался неудачным. Речь идёт о блефаропластике, результат которой сильно разочаровал уроженку Волгограда.
«Мне всё разрезали, сделали замечательно, но ещё разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда он мне это сделал, глаза стали более запавшими», — сетовала Веденеева.К тому же после вмешательства в местах швов на нижнем веке перестали расти ресницы. Тем не менее судиться с хирургом телеведущая не стала.