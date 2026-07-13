«Мне всё разрезали не там»: куда пропала 73-летняя Татьяна Веденеева после измен мужа и почему раскрыла правду только сейчас?

13 июля 2026, 14:44

Татьяна Веденеева (РИА Новости/Владимир Федоренко)

В юности Татьяна Веденеева мечтала стать космонавтом и зачитывалась научной фантастикой, а попала в телевизор почти случайно — заменив ушедшего в командировку коллегу на пару выпусков. Эти «пара выпусков» растянулись на десятилетия, но за кадром главная няня страны пережила донос и увольнение «одним факсом», о причинах которого до сих пор ходят слухи. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда всё вокруг — сплошное «нельзя» Она слышала в свой адрес обидные прозвища — и бросила себе вызов Знамение перемен: культовый фильм и легендарное платье Почему она так не любила, когда её называли «тётей Таней»? Завистники за спиной и поездки по стране с мягкой игрушкой Семейные драмы «тёти Тани»: алкоголь, измены и ребёнок, которого не стало Исчезновение любимой няни: увольнение по факсу Три страны, три дома и никакой роскоши: недвижимость Веденеевой «Разрезали там, где я не просила»: неудачный опыт Веденеевой

Когда всё вокруг — сплошное «нельзя»



Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Олег Макаров)

«Я читала научные журналы, фантастику и во всё, что там писали, верила. Легко могла представить себя на других планетах. Надо мной, помню, все посмеивались...» — вспоминала Веденеева в интервью «Экспресс газете».

Она слышала в свой адрес обидные прозвища — и бросила себе вызов

«Я чувствовала себя гадким утёнком, но вдруг превратилась в лебедя», — признавалась телеведущая изданию «kp.ru».

Знамение перемен: культовый фильм и легендарное платье



Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Я получила эту роль на четвёртом курсе ГИТИСа чудом», — признаётся актриса.

«Моя героиня, племянница донны Розы Элли Делей, которая не так часто появляется на экране и у которой почти нет слов, запомнилась тем, что она была противовесом всему тому сумасшествию, что творилось на экране. Она смотрела на это с широко открытыми глазами и с чистой душой...» — отмечает ведущая.

«Меня не узнавали на улице. Популярность пришла позже», — говорит она.

Почему она так не любила, когда её называли «тётей Таней»?



Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Завистники за спиной и поездки по стране с мягкой игрушкой

Семейные драмы «тёти Тани»: алкоголь, измены и ребёнок, которого не стало

«Я не могла смириться с тем, что ребёнок растёт, когда мама на работе, а папа дома пьёт коньяк», — вспоминала актриса в интервью «Комсомольской правде».

Исчезновение любимой няни: увольнение по факсу

«Остаются там, если здесь делать нечего. А какой смысл оставаться, если здесь есть дело? Жить дома всегда интереснее и лучше», — пояснила она.

Три страны, три дома и никакой роскоши: недвижимость Веденеевой



Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«Разрезали там, где я не просила»: неудачный опыт Веденеевой

«Мне всё разрезали, сделали замечательно, но ещё разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда он мне это сделал, глаза стали более запавшими», — сетовала Веденеева.