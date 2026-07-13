Рэпера Ганвеста обманули мошенники на сумму более 100 тысяч рублей

13 июля 2026, 17:17

Mash: Рэпера Ганвеста обманули мошенники на 102 тысячи рублей

Рэппер Ганвест (Руслан Гоминов) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) обманули на 102 тысячи рублей: деньги списали по судебному приказу, который мошенники сделали из поддельных документов с его реальными данными. Об этом пишет Mash.