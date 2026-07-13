Рэпера Ганвеста обманули мошенники на сумму более 100 тысяч рублей
Рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) обманули на 102 тысячи рублей: деньги списали по судебному приказу, который мошенники сделали из поддельных документов с его реальными данными. Об этом пишет Mash.
В приказе были поддельные данные: чужой орган выдачи паспорта, фиктивная московская прописка и неправильное место рождения. Тем не менее, банк осуществил взыскание, а о пропаже денег Гоминов узнал уже после случившегося, сообщил его адвокат Михаил Тимошатов.
Уточняется, что это не первый случай обмана по подобной схеме. Злоумышленники подают в суд поддельные документы с настоящими паспортными данными жертвы, но с изменённым адресом или местом рождения.
Более того, сами документы могут быть оформлены на несуществующего человека. Например, в случае с Ганвестом договор займа был подписан неким Волковым, которого так и не удалось обнаружить.
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